中国着手启动CIPS二期建设 实现与债券结算等系统连接--央行副行长

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月9日 - 中国央行副行长范一飞表示，将着手启动人民币跨境支付系统（CIPS）二期建设，实现与债券结算系统等金融市场基础设施的连接。
金融时报周五援引范一飞在CIPS系统一期启动仪式上讲话称，二期系统将进一步延长系统运行时间，覆盖更广的时区；并实现与债券结算系统、中央对手等金融市场基础设施的连接，全面支持各类跨境业务。
此外，他称，CIPS二期系统将采用流动性更为节约的方式，实现混合结算。CIPS一期上线后，运营机构和首批直接参与者要密切关注系统运行，及时处置报告异常情况，并要吸引更多参与者加入系统。
中国央行周四表示，人民币跨境支付系统（CIPS）第一期成功上线运行；第一期系统功能包括便利跨境人民币业务处理，支持跨境货物贸易和服务贸易结算、跨境直接投资、跨境融资和跨境个人汇款等业务。
央行官方网站新闻稿称，CIPS系统将为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务；该系统按计划分两期建设。（完）
(发稿 李贺；审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。