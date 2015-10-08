中国央行：两中资大行通过CIPS系统完成首批业务 清算行功能仍不可替代

路透北京10月8日 - 中国央行宣布人民币跨境支付系统（CIPS）成功上线运行后，两家中资大行已使用该系统完成首批业务。按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四表示，当日该行悉尼分行通过CIPS系统将澳大利亚某公司3,700.84万元人民币汇至中国境内，完成CIPS系统首批业务。

以市值计中国最大银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)同日亦称，该行新加坡分行、卢森堡分行以及工银莫斯科、工银加拿大、工银亚洲等多家境外机构分别顺利通过CIPS进行了跨境人民币支付业务清算。该行相关负责人称，该行已实现集团一点接入CIPS，全行所有开办人民币业务的境外机构均已成为CIPS的参加银行。

对于CIPS系统与清算行建设同步推进，一位中行人士表示，CIPS系统更多是一个清算的工具；而清算行是人民银行指定为当地服务的人民币清算中心，功能也不只是提供跨境资金清算服务，二者并不冲突。

“CIPS之前，代理行清算行两种模式并存，今后代理行清算行还会继续发挥作用；此外，争当清算行也有提升名誉和帮助揽存等作用。”另一位中资行人士指出。

中国央行周四表示，人民币跨境支付系统（CIPS）第一期成功上线运行；第一期系统功能包括便利跨境人民币业务处理，支持跨境货物贸易和服务贸易结算、跨境直接投资、跨境融资和跨境个人汇款等业务。

除了中资行，各家外资行反应积极。渣打银行（中国）有限公司称，该行当日为宜家中国完成一笔从中国到卢森堡的人民币清算业务。东亚银行（中国）有限公司宣布，成为首批获得CIPS直接参与者资格的银行之一，并已通过CIPS为一家化工企业客户办理了首笔由境内至香港的跨境汇款业务。

星展银行（中国）有限公司首席执行官葛甘牛表示，人民币跨境支付系统的建立可以通过简化人民币交易、降低交易成本，在推动人民币成为国际货币的同时，进一步加强人民币在世界范围内的影响力。

**CIPS系统利于央行管理货币政策**

中国央行官方网站新闻稿称，CIPS系统将为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务；该系统按计划分两期建设。

对于其主要功能特点，央行介绍，第一，CIPS（一期）采用实时全额结算方式处理客户汇款和金融机构汇款业务；第二，各直接参与者一点接入，集中清算业务；第三，其采用国际通用ISO20022报文标准，便于参与者跨境业务直通处理。

对于央行推动CIPS系统的目的，昆仑银行战略投资与发展部总经理助理李建军表示，美元和欧元都有自己的全球清算系统，并掌握在各自的央行管理之内；这有利于这些国家的央行在制定货币政策的时候防范货币政策因为外溢而失效或者弱化。

他并表示，从金融安全的角度说，国际货币的跨境流动更加频繁；无论是资本的无序流动还是出于反洗钱的考虑，对跨境资金的监管都是非常必要的，CIPS系统能够起到监测资本跨境流动的作用。

此前，路透援引消息人士称，中国央行已下发人民币跨境支付系统（CIPS）的业务规则，其中有19家银行获得CIPS第一批直接参与者资格。

央行新闻稿确认，CIPS首批直接参与机构包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)等19家境内中外资银行；此外，同步上线的间接参与者包括位于亚洲、欧洲、大洋洲、非洲等地区的38家境内银行和138家境外银行。

央行指出，CIPS（一期）由跨境银行间支付清算（上海）有限责任公司负责运营，未来，CIPS运营机构还将加强与国际其他清算组织和金融基础设施运营机构的沟通与合作，并选择适当时机改制为股份有限公司。此外，CIPS（一期）上线后，现有人民币跨境清算模式将基于市场需求继续发挥作用。

央行称，作为重要的金融基础设施，CIPS符合《金融市场基础设施原则》等国际监管要求，对促进人民币国际化进程将起到重要支撑作用。

此前，环球银行金融电讯协会(SWIFT)指出，8月人民币超越日圆，成为第四大全球支付货币。过去三年人民币已先后超越七种支付货币的排名，目前仅次于美元、欧元及英镑。（完）