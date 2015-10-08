中国央行：人民币跨境支付系统首期上线 便利跨境人民币业务处理

路透北京10月8日 - 中国央行周四表示，人民币跨境支付系统（CIPS）第一期成功上线运行；第一期系统功能包括便利跨境人民币业务处理，支持跨境货物贸易和服务贸易结算、跨境直接投资、跨境融资和跨境个人汇款等业务。

央行官方网站新闻稿称，CIPS系统将为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务；该系统按计划分两期建设。

对于其主要功能特点，央行介绍，第一，CIPS（一期）采用实时全额结算方式处理客户汇款和金融机构汇款业务；第二，各直接参与者一点接入，集中清算业务；第三，其采用国际通用ISO20022报文标准，便于参与者跨境业务直通处理。

此外，CIPS运行时间覆盖欧洲、亚洲、非洲、大洋洲等人民币业务主要时区；并为境内直接参与者提供专线接入方式。

此前，路透援引消息人士称，中国央行已下发人民币跨境支付系统（CIPS）的业务规则，其中有19家银行获得CIPS第一批直接参与者资格。

央行新闻稿确认，CIPS首批直接参与机构包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)等19家境内中外资银行；此外，同步上线的间接参与者包括位于亚洲、欧洲、大洋洲、非洲等地区的38家境内银行和138家境外银行。

央行指出，CIPS（一期）由跨境银行间支付清算（上海）有限责任公司负责运营，未来，CIPS运营机构还将加强与国际其他清算组织和金融基础设施运营机构的沟通与合作，并选择适当时机改制为股份有限公司。此外，CIPS（一期）上线后，现有人民币跨境清算模式将基于市场需求继续发挥作用。

央行称，作为重要的金融基础设施，CIPS符合《金融市场基础设施原则》等国际监管要求，对促进人民币国际化进程将起到重要支撑作用。

此前，环球银行金融电讯协会(SWIFT)指出，8月人民币超越日圆，成为第四大全球支付货币。过去三年人民币已先后超越七种支付货币的排名，目前仅次于美元、欧元及英镑。（完）