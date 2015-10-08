中国央行：人民币跨境支付系统首期上线 便利跨境人民币业务处理

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月8日 - 中国央行周四表示，人民币跨境支付系统（CIPS）第一期成功上线运行；第一期系统功能包括便利跨境人民币业务处理，支持跨境货物贸易和服务贸易结算、跨境直接投资、跨境融资和跨境个人汇款等业务。
央行官方网站新闻稿称，CIPS系统将为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务；该系统按计划分两期建设。
对于其主要功能特点，央行介绍，第一，CIPS（一期）采用实时全额结算方式处理客户汇款和金融机构汇款业务；第二，各直接参与者一点接入，集中清算业务；第三，其采用国际通用ISO20022报文标准，便于参与者跨境业务直通处理。
此外，CIPS运行时间覆盖欧洲、亚洲、非洲、大洋洲等人民币业务主要时区；并为境内直接参与者提供专线接入方式。
此前，路透援引消息人士称，中国央行已下发人民币跨境支付系统（CIPS）的业务规则，其中有19家银行获得CIPS第一批直接参与者资格。
央行新闻稿确认，CIPS首批直接参与机构包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)等19家境内中外资银行；此外，同步上线的间接参与者包括位于亚洲、欧洲、大洋洲、非洲等地区的38家境内银行和138家境外银行。
央行指出，CIPS（一期）由跨境银行间支付清算（上海）有限责任公司负责运营，未来，CIPS运营机构还将加强与国际其他清算组织和金融基础设施运营机构的沟通与合作，并选择适当时机改制为股份有限公司。此外，CIPS（一期）上线后，现有人民币跨境清算模式将基于市场需求继续发挥作用。
央行称，作为重要的金融基础设施，CIPS符合《金融市场基础设施原则》等国际监管要求，对促进人民币国际化进程将起到重要支撑作用。
此前，环球银行金融电讯协会(SWIFT)指出，8月人民币超越日圆，成为第四大全球支付货币。过去三年人民币已先后超越七种支付货币的排名，目前仅次于美元、欧元及英镑。（完）
(发稿 李贺；审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。