人行严防支付机构挪用客户备付金

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京11月12日 -中国人民银行称，要求支付机构、备付金银行每日核验客户备付金信息，做到账账相符、账实相符。这是中国央行强化支付机构客户备付金存管业务管理、保障金融消费者权益的一个重要措施。
刊登在央行网站上的新闻稿称，此举旨在通过支付机构业务系统与备付金银行的客户备付金信息之间的核对、校验，发现与防范支付机构挪用客户备付金的行为，构筑客户资金安全防线，维护金融稳定。
“保障客户资金安全是人民银行对支付机构实施监管的核心。”新闻稿称。
此前，央行发布了《支付机构客户备付金存管办法》，要求全面规范客户备付金的存放、归集、使用、划转等存管活动，对建立支付机构客户备付金信息核对校验机制提出了原则要求。（完）
(发稿 谢衡; 审校 林高丽)
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路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行高层周五称，今年中行会将非标资产都纳入监管，对理财业务加强合规严格风险管理。中行仍将理财稳步增长作为工作目标，并将优化大类资产配置。
路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。