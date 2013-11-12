人行严防支付机构挪用客户备付金

路透北京11月12日 -中国人民银行称，要求支付机构、备付金银行每日核验客户备付金信息，做到账账相符、账实相符。这是中国央行强化支付机构客户备付金存管业务管理、保障金融消费者权益的一个重要措施。

刊登在央行网站上的新闻稿称，此举旨在通过支付机构业务系统与备付金银行的客户备付金信息之间的核对、校验，发现与防范支付机构挪用客户备付金的行为，构筑客户资金安全防线，维护金融稳定。

“保障客户资金安全是人民银行对支付机构实施监管的核心。”新闻稿称。

此前，央行发布了《支付机构客户备付金存管办法》，要求全面规范客户备付金的存放、归集、使用、划转等存管活动，对建立支付机构客户备付金信息核对校验机制提出了原则要求。（完）

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。