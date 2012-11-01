人行官员：社会融资规模结合数量和价格调控 助推利率市场化

路透北京11月1日电---中国央行调查统计司司长盛松成撰文称,社会融资规模将数量调控和价格调控结合起来,将进一步促进金融宏观调控向市场化方向转变,进一步推进利率市场化.

刊登在官方学术期刊《金融研究》上的该文并称,中国特定的货币政策传导,决定了需同时关注社会融资规模和货币供应两个指标,即应从负债方和资产方同时考察货币政策的传导.

盛松成认为,目前社会融资规模中人民币贷款实施基准利率及其浮动管理,而其他类型的融资市场化定价程度更高,市场化调控特征更明显.社会融资规模中的金融创新产品对利率调控更为敏感,将社会融资规模作为货币政策中间目标有利於推动金融创新,也有利於提高直接融资比重.

近几年中国表外融资规模日益庞大,且相对规模管制的贷款,价格更接近市场均衡水平,规模也更能反映实体经济流动性松紧程度.

"金融调控面临挑战,如果只盯着贷款可能造成'按下葫芦浮起瓢'的现象."他表示.

盛松成的研究表明,社会融资规模与GDP、消费、投资、CPI等主要经济指标的相关系数均在0.8以上,平均比新增人民币贷款与主要经济指标的相关系数高0.1左右.

社会融资规模概念的提出还不到两年,数据自2011年起正式统计和公布.因此,有研究人士认为,该数据和国内生产总值(GDP)、居民消费价格指数(CPI)之间的关系究竟有多密切,是否可量化,"还不太稳定不太成熟".

中国国务院此前就四季度经济工作提出,坚持把稳增长放在更加重要的位置,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,前瞻性地调节社会融资总规模,保持合理市场流动性和新增贷款规模.央行数据显示,今年前三季度社会融资规模为11.73万亿元人民币,比上年同期多1.92万亿元.

今年9月央行网站就曾发文表示,金融机构表外业务资金最终都会通过信托贷款、委托贷款、银行承兑汇票、企业债券、股票等金融工具投放于实体经济,而这些金融工具都已包含在社会融资规模中.只有将商业银行表外业务、非银行金融机构提供的资金和直接融资都纳入统计范畴,才能全面监测和分析整个社会融资的状况.(完)

--发稿 张胜男; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。