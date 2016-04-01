中国央行：稳健货币政策更加注重松紧适度 保持人民币汇率基本稳定

路透上海4月1日 - 中国央行货币政策委员会召开第一季度例会称，当前中国经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估，将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度。

央行网站周五刊登新闻稿并称，将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化。进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

“继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。改善和优化融资结构和信贷结构。”新闻稿称。

同时，提高直接融资比重，降低社会融资成本。继续深化金融体制改革，加强供给侧结构性改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力，加强和完善风险管理。（完）

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