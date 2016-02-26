周小川：不要过高期望货币政策 需加强使用财政和结构性政策（更新版）

路透上海2月26日 - 中国央行行长周小川周五表示，不要寄予货币政策过高的期望值，现在是要更加强调财政政策和结构性政策应用的时点；同时，金融监管体制调整目前还处在研究阶段，需要考虑新的监管体制是否有利于宏观审慎政策体系的有效运行和政策框架的执行。

他在央行上海总部召开的媒体会上称，中国高度关注债务问题，债务比GDP比较偏高的，且比例还在继续增长，需要引起警惕；既要防止过高债务率可能出现和造成的问题，充分吸取国际经验，与此同时要审慎分析国情，寻找一条道路逐步缓解这样的现象。

“货币政策如果用得太多，效应就有可能出现递减，“周小川说，”还是要悠着点，意思是不要寄于过高的期望值。”

他并表示，中国货币政策会更多考虑宏观经济情况，主要调节总需求，除了总需求的政策继续做好以外，要更加强调供给侧的结构性改革。

他指出，中国作为一个经济大国，货币政策更重要的还是考虑中国整个宏观经济的整体情况，不会是过度基于外部经济或者资本流动来制定宏观经济政策。中国将继续实行稳健货币政策。

针对利率走廊制度建设的问题，周小川指出，货币政策从过去比较偏重数量型调控转向更加注重价格的体系，利率会起到更重要作用，同时利率要信号比较清晰，不要有过大的偏离，逐渐建立利率走廊。

他并谈到，过去走廊的中间值更多依赖于基本利率，现在更多依靠央行公开市场操作产生的中间值。利率如果过多偏离中间值，央行货币市场操作会予以关注，使其处于合理区间。

中国央行2015年四季度货币政策执行报告称，探索利率走廊机制，增强利率调控能力，理顺央行政策利率向金融市场乃至实体经济传导的机制。

**汇改节奏有快有慢，经济基本面仍非常强劲**

周小川今日稍早在国际金融协会G20峰会上致辞时亦指出，虽然中国的GDP（国内生产总值）增长率较过去有所放缓，但仍保持中高速增长，去年6.9％的增速仍贡献了约25％的全球GDP增长。

他认为，中国经济表现在一个全球的角度来看是“令人印象深刻”，最近经济数据显示2016年经济增长出现积极信号，例如今年1月信贷需求仍强劲。春节期间的零售销售亦十分强劲。

就当前资本外流情况的判断,周小川在媒体会上回应称，如果对中国经济增长和结构改革信心改善，资本外流将会逐渐回归理性；资本流动多数情况是正常的，去年外汇储备下降过快有多重因素，但国家对外支付能力不值得担心。

他并称，为保持外汇储备处于合理正常水平，主要是确保宏观经济政策正确，使不平衡因素走向平衡；同时，中国反对竞争性贬值来赢得出口竞争力的方式。

中国去年外汇储备下降13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关，且未来继续下降的概率较大。

周小川提到，金融市场要防止泡沫的出现和积累，如果严重偏离均衡水平，必然会有调整压力；但只要经济总体基本面好，金融市场经过短期波动后会回归正常。中国有强烈愿望，要使股本融资市场有更好发展。

他并坦言，2015年中国金融市场出现的一些动荡也促使反思金融监管体制需要做出调整。但执行宏观审慎政策框架不一定意味着要有监管体制改革，目前此问题还处在研究阶段。

“其中一个因素是要考虑新的监管体制是否有利于宏观审慎政策体系的有效运行和政策框架的执行。”他补充说。

**个人消费贷款杆杠不太高**

对于去杠杆问题，周小川指出，中国要掌握好整个杠杆率，关键还是要应对企业杠杆率过高问题；也有一部分人比较关注地方政府的杠杆率是否偏高的问题，从总量上来讲个人消费贷款的杠杆率不太高。

他并指出，房地产市场时冷时热，需要宏观审慎政策框架逆周期调整，中国目前个人住房贷款在银行总贷款的比重还是偏低的，有的国家占到40%-50%，中国只有百分之十几。

周小川并指出，在宏观和微观审慎监管框架之下，将来应该更加加强对银行总体健康程度的考核，让银行有大一点的自主权来决定他们对不同客户采取什么样的政策。有的银行可以有一定的灵活性决定价格怎么定，首付比怎么定。（完）