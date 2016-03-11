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中国财经 | 2016年 3月 11日 星期五 10:09 BJT

中国货币政策总量还是稳健的 局部偏松--易纲

路透北京3月11日 - 中国央行副行长易纲周五称，货币政策总量还是稳健，局部偏松，比如通过抵押补充贷款（PSL）发放棚户区贷款。

他是在全国两会间隙对记者发表上述评论。今年政府工作报告提出，稳健的货币政策要灵活适度。今年广义货币M2预期增长13%左右，社会融资规模余额增长13%左右。

易纲日前曾表示，货币政策作为一个总量政策仍然是稳健的，政策取向没有改变；而今年更加注重灵活适度，适时适度预调微调，对结构性改革的重点支持部门，信贷投放就会多一些，略偏宽松一些，如央行通过抵押补充贷款（PSL）大力支持棚户区改造、重大水利工程等重点领域。

截至今年2月末，央行对国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发放的抵押补充贷款（PSL）余额为1.26万亿元，主要用于支持三家银行发放棚改贷款、重大水利工程贷款、人民币“走出去”项目贷款等。（完）

(发稿 侯向明；撰写 乔艳红; 审校 黄凯)

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