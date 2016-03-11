中国货币政策总量还是稳健的 局部偏松--易纲

他是在全国两会间隙对记者发表上述评论。今年政府工作报告提出，稳健的货币政策要灵活适度。今年广义货币M2预期增长13%左右，社会融资规模余额增长13%左右。

易纲日前曾表示，货币政策作为一个总量政策仍然是稳健的，政策取向没有改变；而今年更加注重灵活适度，适时适度预调微调，对结构性改革的重点支持部门，信贷投放就会多一些，略偏宽松一些，如央行通过抵押补充贷款（PSL）大力支持棚户区改造、重大水利工程等重点领域。