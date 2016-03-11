中国货币政策总量还是稳健的 局部偏松--易纲

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透北京3月11日 - 中国央行副行长易纲周五称，货币政策总量还是稳健，局部偏松，比如通过抵押补充贷款（PSL）发放棚户区贷款。
他是在全国两会间隙对记者发表上述评论。今年政府工作报告提出，稳健的货币政策要灵活适度。今年广义货币M2预期增长13%左右，社会融资规模余额增长13%左右。
易纲日前曾表示，货币政策作为一个总量政策仍然是稳健的，政策取向没有改变；而今年更加注重灵活适度，适时适度预调微调，对结构性改革的重点支持部门，信贷投放就会多一些，略偏宽松一些，如央行通过抵押补充贷款（PSL）大力支持棚户区改造、重大水利工程等重点领域。
截至今年2月末，央行对国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发放的抵押补充贷款（PSL）余额为1.26万亿元，主要用于支持三家银行发放棚改贷款、重大水利工程贷款、人民币“走出去”项目贷款等。（完）
(发稿 侯向明；撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。