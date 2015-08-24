《肖立晟专栏》中国央行干预外汇市场非长久之计

（作者为社科院世界经济与政治研究所国际金融研究室副主任）

最近一周，人民币即期汇率屡次在盘中或尾盘出现急速拉升，8月20日收盘价甚至比上一交易日略有升值。根据路透社的新闻报告，有中资银行抛售美元，大幅拉升人民币汇率。这体现了央行稳定即期汇率收盘价的意图。笔者认为，央行既然已经主动放弃了中间价干预措施，那就应该让人民币汇率自由浮动起来。只要汇率没有暴涨暴跌，央行没有必要直接或或间接干预外汇市场。

持续干预外汇市场容易形成贬值预期。在上周公布的中间价报价机制改革方案中，央行基本放弃了每日开盘前的汇率定价权。这是值得鼓励的外汇市场市场化行为。然而，央行刚开了个头又走回头路了，让人民币汇率贬值三天后，即期汇率又变成近似一条直线了。

这种走一步，退一步的政策行为，反而扭曲了外汇市场供需平衡，容易引发贬值预期。中国的外汇市场的交易量其实很小，每日交易量仅为200亿美元左右，远远低于美国接近1万亿美元的交易量。央行几个大单子下去就可以改变在岸市场人民币汇率的波动方向。在操作层面，央行的确有能力在一定时间段内，持续影响人民币汇率的波动方向。但这种汇率并不能反映外汇市场基本面的真实需求。

如果央行的干预既不符合既定规则，又和基本面因素相背离，那么市场就会坚持单边预期。市场在给人民币汇率定价的时候，考虑的是银行间外汇市场上美元的供给和需求情况。而且，它会根据央行制定的规则来判断央行干预的时点和数量，所以规则的透明度很重要，央行是否遵守规则也很重要。

央行改革中间价报价机制时定的规则是参考市场供求和一篮子货币汇率。最近几天，新兴市场资本大幅流出，和PMI数据恶化的信息都反映了正常的市场供求。一篮子货币汇率也相对稳定。此时，央行对外汇市场的干预，显然既不符合既定规则，又和基本面不一致。所以，各大金融机构普遍调低了人民币汇率的贬值预期。

央行这种干预汇率模式对经济没有任何好处。回顾人民币汇率从8.25升值到6.4的过程，就可以预测人民币汇率将如何从6.4开始贬值。渐进升值还可以积累外汇储备，而渐进贬值不仅会减少外汇储备，还会引发资本外流，甚至触发金融危机。

借助商业银行干预市场的成本很高，而且效果不佳。教科书上的央行干预外汇市场，主要是通过买卖外汇储备。中国的情况比较特殊，很有多资本雄厚的国有商业银行可以帮助央行进入外汇市场买卖外汇。根据路透社对基金经理、汇市交易商和分析师的调查，最近一周，外汇市场尾盘时，国有大行售汇是人民币汇率收盘价企稳的主要原因。

这种干预方式并没有向市场注入新的美元流动性，比动用外汇储备干预方式更不可取。其一，商业银行本身是独立的，以盈利为目的的法人机构。明知道人民币汇率存在贬值预期，还让商业银行自身主动售汇，这是把银行往火坑里推。不仅会影响商业银行的盈利能力，还会降低银行的信誉。

其二，商业银行本身并不会持有外汇净敞口。银行出售了多少美元净资产，就会购买多少远期合约。而购买人民币对美元的远期合约，代表远期对美元需求增加，将会压低人民币远期汇率。也就是说，商业银行向外汇市场砸盘越多，人民币远期汇率贬值就越快。本周外汇市场上，人民币对美元掉期交易曲线的大幅上扬也验证了这一观点。本周四，美元/人民币三个月掉期报485个点子，较上周五上扬15%。因为市场上并没有新的美元流动性进来，所以，让商业银行帮央行卖外汇，只会让人民币贬值预期更强烈。

这一周，央行的意图很明显，希望稳定住外汇市场。我们也充分相信央行暂时稳定外汇市场的能力。但是这种稳定并没有反映私人部门的市场供需，也没有化解外部贬值压力，而且还蕴含汇率大幅贬值的潜在风险，并非长久之计。

央行既然已经开始让市场做操盘手，就不应该再恐惧浮动。建议在未来的政策工具箱中，把浮动汇率作为首要选项，减少外汇干预，让市场供求决定汇率价格。这样央行就可以腾出手来稳定国内金融市场，毕竟后面还有一堆活等着呢。（完）

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