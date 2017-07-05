宏观审慎管理职能应赋予某决策机构 确定其政策目标和权力--中国央行专栏

路透北京7月5日 - 中国人民银行周二发布中国金融稳定报告2017称，虽然各国宏观审慎政策框架的差异说明并没有一个“放之四海而皆准”的模式，但目前公认，应该将宏观审慎管理职能明确赋予某一决策机构，确定其政策目标和权力。许多国家的经验表明，央行由于具备专业知识、采取政策措施的内在动力和独立性，在宏观审慎政策制定中扮演重要角色。

上述判断源于在中国要求下由IMF、FSB和BIS联合撰写的报告《有效宏观审慎政策要素：国际经验与教训》。

而可采取的模式包括由央行董事会（或行长）直接制定宏观审慎政策，由央行行长担任宏观审慎政策制定委员会主席，明确赋予央行向宏观审慎政策制定机构提出政策建议的权力，或确立央行在系统重要性金融机构（SIFIs）监管中的主导地位等。

在央行或宏观审慎政策制定委员会中设立金融稳定职能部门，负责监测分析系统性风险并对政策制定提出建议，可以为有效宏观审慎政策提供支持。

以下为中国央行专栏“IMF、FSB和BIS联合发布《有效宏观审慎政策要素：国际经验与教训》”全文：

本轮国际金融危机爆发后，国际社会深刻认识到原有的金融监管体系主要关注单个金融机构的稳健运营，未能从系统性、逆周期的视角防范金融风险的积累和传播。由此，主要经济体纷纷改革国内金融监管体制，加强宏观审慎管理。2016年，中国作为G20轮值主席国，要求IMF、FSB和BIS总结各国有效宏观审慎政策的核心要素和良好实践经验。为此，三家组织联合撰写了报告《有效宏观审慎政策要素：国际经验与教训》，对宏观审慎政策的内涵、目标、组织结构安排以及政策工具等进行系统研究和分析，为各国建立和完善有效的宏观审慎政策框架提供指引。

一、宏观审慎政策的定义和目标

报告指出，宏观审慎政策是指运用审慎性工具防范系统性风险的做法。而系统性风险是指，由于金融体系的部分或全部功能受到破坏所引发的大规模金融服务中断，以及由此对实体经济造成的严重负面冲击。系统性风险有两个维度：一是时间维度，即金融风险随着时间不断积累最终导致金融体系的脆弱性增加；二是结构性维度，即在给定时点上，金融体系内金融机构和金融市场之间因相互关联产生风险。

宏观审慎政策的目标包括：一是通过建立并适时释放缓冲，提高金融体系应对冲击的能力；二是减缓资产价格和信贷间的顺周期性反馈，控制杠杆率、债务和不稳定融资的过度增长，防止系统性风险的不断累积；三是降低金融体系内部关联性可能带来的结构脆弱性，防范关键市场中重要金融机构的“大而不能倒（too-big-to-fail）”风险。

二、宏观审慎政策的机构安排

（一）政策制定机构的治理结构和职责

虽然各国宏观审慎政策框架的差异说明并没有一个“放之四海而皆准”的模式，但目前公认，应该将宏观审慎管理职能明确赋予某一决策机构，确定其政策目标和权力。许多国家的经验表明，央行由于具备专业知识、采取政策措施的内在动力和独立性，在宏观审慎政策制定中扮演重要角色。可采取的模式包括由央行董事会（或行长）直接制定宏观审慎政策，由央行行长担任宏观审慎政策制定委员会主席，明确赋予央行向宏观审慎政策制定机构提出政策建议的权力，或确立央行在系统重要性金融机构（SIFIs）监管中的主导地位等。在央行或宏观审慎政策制定委员会中设立金融稳定职能部门，负责监测分析系统性风险并对政策制定提出建议，可以为有效宏观审慎政策提供支持。

（二）政策制定机构相关权力

为确保政策的有效实施，应明确赋予宏观审慎政策制定机构相应的权力，主要包括：从其他部门获取信息、弥补数据缺口的权力；影响监管政策实施和调整的权力；影响SIFIs认定的权力；以及建议调整监管范围的权力等。权力强度上可以分为三种：一是“硬性权力”，即宏观审慎政策制定机构能够直接运用宏观审慎政策工具或指导其他监管部门的行为。这一模式可以有效减少政策落实阻力。二是“半硬性权力”，即宏观审慎政策制定机构可以对其他监管部门提出正式政策建议，且监管部门须服从建议或做出解释（comply or explain）。这种模式的优点是能在保持监管部门独立性的同时，提高宏观审慎政策建议被执行的概率。三是“软权力”，即宏观审慎政策制定机构可以提出政策建议、发出警示或表达观点。单独的“软权力”不足以构成有效宏观审慎政策框架，须与其他权力配合使用。

三、宏观审慎政策操作

（一）系统性风险分析与监测

对系统性风险的分析监测基于两个维度。从时间维度看，需要关注的问题包括信贷总量或资产价格过快增长所可能引发的实体经济脆弱性，实体经济中个别部门的脆弱性，金融体系的期限、币种错配引发的系统性风险等。从结构性维度看，主要关注在给定时点上不同类型金融机构以及金融市场基础设施间的相互关联可能带来的风险，以及个别机构倒闭对金融体系的冲击。多数国家使用一系列指标来对系统性风险进行综合分析判断，宏观审慎压力测试也可以与早期预警指标一起为决策提供支持。

（二）构建宏观审慎政策工具

与风险相对应，宏观审慎政策工具也分为两个维度。从时间维度看，可以要求金融机构在系统性风险积累时建立风险缓冲，在面临冲击时释放缓冲，主要政策工具包括动态拨备要求和逆周期资本缓冲（CCyB）等通用资本工具，针对特定行业的资本要求和风险敞口上限等资产侧工具，以及准备金要求、流动性覆盖比率、核心融资比率和存贷第八章 宏观审慎管理比上限等流动性工具。从结构维度看，可以提高SIFIs抗风险能力，降低金融体系的相互关联度，主要政策工具包括识别系统重要性银行和保险机构，加强其损失吸收能力，增强可处置性；增强金融市场基础设施抗风险能力，制定恢复和处置计划等。

四、宏观审慎政策框架的三种主要组织结构模式

在总结各国主要做法的基础上，报告归纳出三种宏观审慎政策框架组织结构模式。一是将宏观审慎职责赋予中央银行，由央行董事会或行长做出决策。如果监管机构独立于央行之外，则需要建立跨部门的协调机制加上财政部）。二是将宏观审慎职责赋予央行内设的专门委员会。这一做法有利于防范央行的双重职能（货币政策和宏观审慎）间的潜在冲突，同时也可以允许微观审慎监管部门的代表及外部专家参与政策制定。三是将宏观审慎职责赋予一个独立于央行之外的跨部门委员会，通过政策协调、信息共享、共同研究系统性风险的方式来制定和实施宏观审慎政策。（完）

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