人民币汇率的基本面因素将被夯实 更有条件保持基本稳定--中国央行专栏

路透北京7月4日 - 中国人民银行日前发布“中国金融稳定报告2017”称，今年人民币汇率的基本面因素将进一步被夯实，人民币汇率在弹性增强的同时，将更加有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。

以下为中国央行专栏“跨境资本流动与人民币汇率波动”全文：

2016年，我国经常帐户保持顺差，资本和金融账户（不含储备资产）持续逆差，外汇储备余额降幅总体放缓，跨境资本流出压力较高峰期缓解。人民币对美元汇率有所走贬，但与其他主要发达经济体和新兴市场经济体货币相比贬值幅度较小。

具体来看，2016年的跨境资本流动与人民币汇率波动具有以下特点：一是跨境资本流出的压力有所缓和。全年银行结售汇逆差3377亿美元，较上年同期收窄1281亿美元；外汇储备余额下降3198亿美元至3.01万亿美元，较上年同期少降1928亿美元。二是企业外币负债去杠杆取得较大进展。据国际清算银行（BIS）测算，2016年3月末企业在境内市场外币负债余额较2014年3月末下降1800亿美元，降幅为30%。三是人民币对一篮子货币汇率保持了基本稳定，但对美元汇率有所贬值。

2016年12 月30日，CFETS人民币汇率指数为94.83，接近五个月高点；人民币对美元汇率中间价为6.9370元，较上年末贬值6.4%。2016年全年，CFETS人民币汇率指数的年化波动率为2.8%，低于人民币对美元汇率中间价3.6%的年化波动率。

2017年，美国新政府政策的不确定性、市场对英国“硬脱欧”的担忧、欧元区多国大选形势变化以及欧元区一些国家改革放缓和潜在财政问题等因素，都可能再次引发国际金融市场动荡。尽管市场预期美元可能还会走强，但也不排除美元已经走在市场预期的前面、未来出现高位回落的可能。

从国内来看，经济运行发展的积极变化和亮点继续增多，经济运行缓中趋稳、稳中向好，经济结构继续优化。随着中国金融市场对外开放的推进，境外投资者增持人民币资产对资本流入的积极作用也将逐步显现。2016年中央经济工作会议提出要继续深化供给侧结构性改革，随着各项改革的持续深化，我国经济增长质量和效益的不断提高，人民币汇率的基本面因素将进一步被夯实，人民币汇率在弹性增强的同时，将更加有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。（完）

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