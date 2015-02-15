中国央行：落实廉政建设和反腐 探索建立完善负面清单

爱建集团控制权之争升级 广州产业基金拟要约收购30%股权
路透上海5月10日 - 中国综合性金融企业--上海爱建集团控制权之争又升级。该公司周二晚公告显示，举牌股东上海华豚企业管理有限公司的一致行动人广州基金国际的母公司广州产业投资基金管理有限公司拟要约收购爱建集团30%股份。
路透上海2月15日 - 中国人民银行周日召开会议，落实贯彻廉政建设和反腐败工作各项任务。具体包括进一步简政放权，继续精简行政审批事项，积极推进制定权力清单及责任清单工作，探索建立完善负面清单，规范行政执法行为等。
刊登在央行网站上的新闻稿称，人民银行党委委员易纲、王华庆、潘功胜、范一飞、郭庆平、金琦参加会议。值得注意的是，在上述参会人员名单中，除范一飞外，其他均是央行网站现有公示的行级领导。
对此，相关人士表示，央行内部己任命范一飞为副行长。但路透暂时无法联系到央行对此进行评论。
范一飞此前担任上海银行董事长和中国投资有限责任公司副总经理。(完)
(发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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