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中国财经 | 2015年 2月 16日 星期一 07:14 BJT

中国央行：落实廉政建设和反腐 探索建立完善负面清单

路透上海2月15日 - 中国人民银行周日召开会议，落实贯彻廉政建设和反腐败工作各项任务。具体包括进一步简政放权，继续精简行政审批事项，积极推进制定权力清单及责任清单工作，探索建立完善负面清单，规范行政执法行为等。

刊登在央行网站上的新闻稿称，人民银行党委委员易纲、王华庆、潘功胜、范一飞、郭庆平、金琦参加会议。值得注意的是，在上述参会人员名单中，除范一飞外，其他均是央行网站现有公示的行级领导。

对此，相关人士表示，央行内部己任命范一飞为副行长。但路透暂时无法联系到央行对此进行评论。

范一飞此前担任上海银行董事长和中国投资有限责任公司副总经理。(完)

(发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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