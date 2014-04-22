央行定向下调县域农商行和农合行存准率（更新版）

* 周五起下调县域农商行和农合行的存准率至16%和14%

* 与2010年出台的县域法人金融机构优惠政策叠加执行

* 央行称此次准备金率结构性调整不会影响银行体系总体流动性

* 有分析师认为货币政策或趋向“宽总量、强监管”

路透北京4月22日 -继中国国务院决定下调县域农村商业银行和县域农村合作银行的存款准备金率后，中国央行周二宣布两类机构存准率自周五起分别调降2个和0.5个百分点，即执行16%和14%准备金率。

中国央行网站的新闻稿称，此次定向下调存准率不意味稳健货币政策取向的改变，在稳健货币政策取向下，不会影响银行体系总体流动性；且符合稳定总量、盘活存量、优化结构的原则。

兴业证券首席宏观分析师王涵表示，由于银行对风险的担心增强，央行可以适当放松货币总量的控制，未来央行的货币政策可能倾向“宽总量，强监管”的模式。

“支持三农是国家经济发展的重点，从近期的会议中可以看出其决心。央行职责上只进行总量调控，但为了保障资金金融三农领域，银监会应该会推出配套文件，予以保障。”平安证券宏观分析师魏伟认为。

央行称，从4月25日起生效的新政策，与2010年出台的一定比例存款投放当地优惠政策叠加执行，即存款投放当地达标的县域农商行和农合行分别执行15%和13%。

王涵表示，本次放松的资金总量不大，可能在1至2千亿规模，同时正逢财税上缴的时点，因此，不会对流动性造成大的冲击。

银河证券银行业分析师黄斌辉表示，上周克强总理在国务院常务会议上表态后，市场已经有结构性宽松的预期，利率出现下行。此次央行的政策会压低长端利率，但对短端利率的影响有限。

中国总理李克强上周三主持召开的国务院常务会议表示，在金融服务“三农”(农村、农业、农民)发展的措施方面，要加大涉农资金投放，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。落实县域银行业法人机构一定比例存款投放当地的政策。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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