人行报告：推动货币政策调控从数量型为主逐步转向价格型为主

路透北京5月8日 - 中国央行周五发布2015年第一季度中国货币政策执行报告称，将推动货币政策调控从数量型为主逐步向价格型为主转变，进一步疏通货币政策的传导机制。

央行报告并指出，转型期的货币政策，数量目标依然有其作用，需要统筹协调好量价目标，综合使用多种工具调节好整体货币条件。由于存在软约束等体制机制性问题，中国金融改革尚在逐步推进，目前完全转向以“价”为目标的时机尚不成熟。

报告认为，未来可进一步强化信息沟通与政策协调，减少对货币市场的外部扰动和冲击，加强和改善金融监管，抑制软约束主体过快扩张，完善金融生态环境。

以下为中国央行一季度货币政策执行报告中“市场利率的变化及相关问题 ”专栏全文：

近年来，各方面对市场利率的关注明显上升。从时间序列数据看，近年来市场利率（尤其是短端利率）在某些时点波动有所加大，货币市场利率中枢也出现了一定抬升，而近期市场利率又有一些新的变化。观察这些现象背后复杂的宏微观机理，对于理解经济金融运行规律、理解货币政策调控框架都有重要的意义。

首先观察实际利率。经济学理论一般认为，货币政策并不能够在中长期对实际利率产生影响。实际利率水平是由意愿储蓄和意愿投资来共同决定的。近几年来中国的储蓄率和投资率均有所下降，但前者降幅明显超出后者，这就会出现在投资增速总体趋缓的情况下（实际）利率反而上升的情况，这背后反映的是全社会投资和债务需求相对储蓄供给更多。软约束主体较快扩张、刚性兑付等都可能是造成需求过快扩张的重要原因。经济理论中还有所谓均衡（实际）利率的概念。

根据理论中的黄金法则，均衡（实际）利率应大致等于该经济体的投资回报率（一般用经济增长率代表）。利率市场化一定程度上是一个去金融抑制、促使市场利率向均衡水平回归的过程，在此过程中往往会出现一定的利率水平上行，不少经济体都出现过类似的现象。当然上述因素都是动态变化的，若意愿储蓄相对意愿投资上升，实际利率就可能发生反向的变化，而这又与实体经济运行状况有很大关系。因此，也有研究认为在计算均衡利率时应考虑储蓄率的高低。

**如何观察名义利率**

一般而言，中央银行能够对名义利率尤其是短端利率产生影响，但影响名义利率的还有其他因素。近几年来，货币政策调控面临的环境发生了显着变化。从供给端看，随着国际收支渐趋平衡，由外汇渠道被动吐出的流动性（基础货币）明显减少，中央银行开始更多向市场主动供给流动性，流动性格局由之前的偏宽松逐步回归“常态”。从需求端看，随着各类创新融资渠道发展，对流动性的需求及敏感性都显着增大。在过往的一段时期里，传统贷款外的融资渠道（表外业务、理财、信托和委托贷款等）快速扩张，而其直接或间接地都需要银行体系流动性来支持。

在这样的格局下，流动性闸门对控制全社会融资规模和货币条件的作用开始增强。若货币信用扩张过快，超出了预期调控目标和宏观经济所需，中央银行就需要适当调节流动性水平，以保持货币条件的合理适度。在此过程中，过多的市场需求与适度的流动性供给之间就可能产生短期的“冲突”，从而表现为市场利率的变化。同时，财政存款波动、税收清缴、节假日现金需求、新股IPO冻结资金、主要经济体货币政策变化等都可能会对流动性进而对市场利率造成扰动。

2014年下半年后的一段时间里，由于货币政策措施的主动引导，同时受监管强化后表外融资下降等影响，流动性需求相应减少，货币市场利率小幅下行。12月份后，受股票市场投资热情升高影响，增大了对流动性的需求，货币市场利率又出现一定上行。近期随着人民银行通过多种渠道提供流动性、连续降低公开市场操作利率以及下调存贷款基准利率的效果逐步显现，货币市场利率明显回落，4月份7天期质押式回购加权平均利率降至2.94%，较上年12月份回落 1.4个百分点。在增加流动性供给的过程中，货币信贷运行总体较为平稳。

从上述分析可以看出，转型期的货币政策实际上需要兼顾“量”与“价”目标的平衡。在宏观经济的不同周期阶段，量价目标有时会产生较为明显的“冲突”，有时这种冲突会有所缓解。但随着金融创新和金融市场化快速发展，货币政策兼顾量、价目标平衡的难度总体会趋于上升，以“量”为目标容易导致“价”的波动。这也是国际上主要经济体央行货币政策框架大多转为价格型调控，即通过宣布政策利率或建立利率走廊机制来稳定市场利率的重要原因。

目前我国的货币政策调控也正处于从数量型调控为主向价格型调控为主逐步转型的过程中。由于存在软约束等体制机制性问题，金融改革尚在逐步推进，目前完全转向以“价”为目标的时机尚不成熟。在转型阶段数量目标依然有其作用，需要统筹协调好量价目标，综合使用多种工具调节好整体货币条件。

总体来看，货币市场利率及其中枢变化是经济结构性变化和一系列复杂因素在金融市场上的反映，需要客观、全面看待。未来可进一步强化信息沟通与政策协调，减少对货币市场的外部扰动和冲击，加强和改善金融监管，抑制软约束主体过快扩张，完善金融生态环境。同时，推动货币政策调控从数量型为主逐步向价格型为主转变，进一步疏通货币政策的传导机制。 （完）

(整理 李铮)

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