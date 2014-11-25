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中国财经 | 2014年 11月 25日 星期二 15:26 BJT

人行：三季度信用卡逾期半年未偿信贷环比增长近一成

路透北京11月25日 - 中国央行公布，三季度末信用卡逾期半年未偿信贷环比增长9.46%；信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额1.60%，环比增加0.03个百分点。

中国央行网站公布的今年三季度支付体系运行总体情况报告显示，第三季度，全国银行机构处理电子支付业务量和金额，同比分别增长26.06%和31.92%。其中，移动支付业务量和金额同比分别增长157.81%和112.70%。

报告显示，三季度，境内外币支付系统业务持续增长；境内外币支付系统处理业务量和金额同比分别增长41.45%和26.95%。

截至第三季度末，信用卡授信总额同比增长22.48%，信用卡期末应偿信贷总额同比增长28.74%，信用卡卡均授信额度1.22万元人民币，授信使用率41.17%，较上年同期上涨2.01个百分点。

对于银行卡消费业务，报告称，第三季度，银行卡消费业务笔数和金额同比分别增长54.91%和30.66%；银行卡人均消费金额同比增长30.83%；银行卡卡均消费金额同比增长 9.18%；银行卡笔均消费金同比下降15.65%。 （完）

欲知更多详情请点选央行网站 (www.pbc.gov.cn/)

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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