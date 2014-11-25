人行：三季度信用卡逾期半年未偿信贷环比增长近一成

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京11月25日 - 中国央行公布，三季度末信用卡逾期半年未偿信贷环比增长9.46%；信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额1.60%，环比增加0.03个百分点。
中国央行网站公布的今年三季度支付体系运行总体情况报告显示，第三季度，全国银行机构处理电子支付业务量和金额，同比分别增长26.06%和31.92%。其中，移动支付业务量和金额同比分别增长157.81%和112.70%。
报告显示，三季度，境内外币支付系统业务持续增长；境内外币支付系统处理业务量和金额同比分别增长41.45%和26.95%。
截至第三季度末，信用卡授信总额同比增长22.48%，信用卡期末应偿信贷总额同比增长28.74%，信用卡卡均授信额度1.22万元人民币，授信使用率41.17%，较上年同期上涨2.01个百分点。
对于银行卡消费业务，报告称，第三季度，银行卡消费业务笔数和金额同比分别增长54.91%和30.66%；银行卡人均消费金额同比增长30.83%；银行卡卡均消费金额同比增长 9.18%；银行卡笔均消费金同比下降15.65%。 （完）
欲知更多详情请点选央行网站 (www.pbc.gov.cn/)
(发稿 李贺; 审校 黄凯)
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路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。