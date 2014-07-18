人行：货币信贷对经济促进作用下半年更好表现 勿担心流动性过剩

路透北京7月18日 - 中国央行调查统计司司长盛松成称，经济往往滞后金融三到六个月，今年上半年货币信贷对经济的有力促进作用，会在下半年更好地表现出来，但不用担心全年流动性过剩。

新华社周五报导援引他并表示，不会因为外汇占款增速的下降导致基础货币供应的问题。随着形势的变化，央行调控也会发生变化。比如以后可以增加再贷款、可以进行公开市场操作，还正在探索研究抵押补充贷款（PSL）。

“随着这类创新型工具的推出与使用，基础货币投放渠道将进一步拓展和优化。PSL不仅是补充基础货币，实际上它也是有益的利率调控的尝试。”盛松成称。

随着一系列微刺激政策进一步显效，中国6月新增信贷在5月基础上延续高增长，并创五年来同期新高，社会融资规模环比亦大幅上升，在持续输血后实体经济的回稳基础有望被夯实。

“货币、信贷、社会融资规模都比较充裕，比市场预期高一点。这反映了市场流动性比较充沛，恰恰反映了金融对实体经济支持力度加大。”他指出。

盛松成表示，合理的广义货币供应量(M2)增速为GDP(国内生产总值)增速+CPI(居民消费价格指数)增速+2至3个百分点，“只要在这个区间就合理”。

央行数据显示，上半年M2余额为120.96万亿元人民币，同比增长14.7%，增速比去年末高1.1个百分点，比全年预期目标高1.7个百分点；社会融资规模为10.57万亿元，为历史同期最高水平，其中人民币贷款增加5.74万亿元。

对于未来货币政策走向，盛松成强调，下半年会继续实施稳健的货币政策，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。改善和优化融资结构和信贷结构。

同时，继续深化金融体制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力。进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中国国务院总理李克强此前表示，必须保持中国经济运行长期处于合理区间，既要关注经济增长，保持今年经济增速在7.5%左右，也要关注物价水平，把物价涨幅控制在3.5%左右，更要突出就业、收入等民生内容。（完）

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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