央行决定将信贷资产质押再贷款试点推广至上海、江苏等九省市

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透10月10日 - 中国央行周六决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等九省（市）推广信贷资产质押再贷款试点，此前信贷资产质押再贷款试点业务已经在山东、广东开展。
央行网站新闻稿称，信贷资产质押再贷款试点地区央行分支机构将对辖内地方法人金融机构的部分贷款企业进行央行内部评级，将评级结果符合标准的信贷资产纳入央行发放再贷款可接受的合格抵押品范围。
新闻稿指出，信贷资产质押再贷款试点是完善央行抵押品管理框架的重要举措，有利于提高货币政策操作的有效性和灵活性，有助于解决地方法人金融机构合格抵押品相对不足的问题，降低社会融资成本。
央行年初时透露，为保障央行债权安全及解决中小金融机构合格抵押品相对不足的问题，2014年已在山东、广东开展信贷资产质押和央行内部评级试点，今年将逐步推广分支行信贷资产质押和央行内部评级试点。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。