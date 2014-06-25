人行：关注金融领域潜在风险 保持稳定适宜的货币金融环境（更新版）

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路透上海6月25日 - 中国央行发布年度区域金融运行报告称，中国经济结构性矛盾仍比较突出，金融领域潜在风险隐患值得关注，2014年要保持货币信贷总量与社会融资规模合理增长，为经济持续健康发展创造稳定适宜的货币金融环境。

央行网站周二晚间刊登的该报告指出，今年要积极盘活存量、用好增量，改善和优化信贷结构，推动市场融资多元化发展，提高直接融资比重，并强化流动性、内控和风险管理。守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

“一些低效率部门和企业大量占用资源，影响了资金周转速度和使用效率，并且对其它主体特别是中小企业形成挤出，使总量政策效果受到影响，金融领域潜在风险隐患值得关注，资源环境约束也进一步凸显。”报告称。

央行指出，社会融资规模与国内生产总值之比连续两年上行，一定程度上反映出资金周转速度有所下行。主要是较多资金投向基础设施等领域，其中土地储备、购置需要大量资金投入，且短期内效益可能并不明显，产业结构调整过程往往会占用两套资金，也会放大融资需求。

报告并称，委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票占同期社会融资规模比重较上年提高七个百分点，成为重要的融资渠道，但部分财务软约束和宏观调控限制的行业和领域通过表外渠道吸收资金，也推高了融资成本。

对于中国宏观经济，央行预计未来一段时间各地区经济仍有望保持平稳发展态势。全球经济缓慢复苏，外需环境有所改善。但经济增长的内生动力尚待增强，经济结构性矛盾仍比较突出。

“随着工业化、城镇化持续推进，区域经济具有较大的互补和回旋余地，经济发展的潜能和空间也将在改革创新中得到进一步释放。”报告称。

对于今年工作，央行要求各地区金融业继续贯彻落实稳健的货币政策，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险的关系。结合区域经济发展特点，积极创新金融产品和服务方式，切实满足区域经济发展的实际需要。

此外，要落实好差别化住房信贷政策，进一步发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用。严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款，促进产能过剩矛盾化解。

报告指出，2013年贷款投放节奏较为均衡，各地区行业贷款集中度有所下降，高耗能行业贷款得到有效控制，贷款对‘三农’、小微企业等经济社会发展重点领域、薄弱环节和民生领域的支持力度增强。

报告称，地方法人金融机构资本充足率有所上升，流动性状况总体稳定。利率市场化改革加快推进，金融机构在定价策略、贷款投向等方面积极调整，存贷款定价精细化程度提高，信贷资源向小微、个人和涉农等业务倾斜，风险成本管理更加系统化。

在融资结构多元发展方面，报告指出，东部地区企业债券和股票融资占比较高，中西部和东北地区对银行贷款的依赖度下降。在外向型企业内迁及外商内陆投资规模扩大的推动下，中西部地区外币存款占全国比重上升。

浏览报告详情，请点击央行网站 www.pbc.gov.cn（完）

(发稿 李贺/丁淑琴； 审校 黄凯)

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