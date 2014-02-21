人行定调今年信贷政策 服务现代农业和调结构等为重点--报载

路透上海2月21日 -上海证券报周五引述中国人民银行信贷政策工作意见称，今年重点之一是服务现代农业发展，并要求继续加强信贷政策与产业政策的协调配合，促进产业结构调整等。

与2013年“三农”（农业、农村和农民）为先相比，央行今年对农地承包经营权抵押贷款、农民住房财产权抵押、担保试点等更多着墨；同时提出要做好农业适度规模经营的各项金融服务，支持新型农业经营主体发展，继续扩大集体林权抵押贷款业务规模等要求。

在信贷与产业政策配合、调整经济结构方面，除继续支持科技文化、高新技术企业外，央行并指出，还要支持信息消费、集成电路、新能源汽车和光伏等战略新兴产业发展。

另外，根据区别对待、有扶有控原则，央行要求加大对公路、流通、能源及煤层气抽采等领域发展的支持力度，在信贷风险可控的前提下，积极做好铁路、船舶等行业结构优化、调整振兴的配套金融服务。

为与政府工作重点的城镇化政策配套，央行提出要探索建立农业转移人口市民化的金融政策支持体系，要推动建立规范透明的城市建设投融资机制。

具体来说，要加大对城镇交通、城市基础设施建设及城镇土地综合整治等支持力度，以及支持符合条件的地方平台公司市场化融资等。同时推进市政债的各项准备，拓宽城市建设市场融资渠道。

至于备受关注的个人住房政策，央行除提出继续服务于保障性安居工程外，今年更强调满足首套自住购房的贷款需求，而非去年的加大对中小套型普通商品住房支持力度。

央行并明确，2014年要切实发挥信贷政策导向，更好地支持转方式调结构，服务实体经济发展，并且要进一步做好信贷政策导向效果评估工作，增强各银行业金融机构对央行信贷政策的响应力。

中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，而广义货币供应量(M2)增速则小幅回落。分析人士认为，社融规模大增表明融资意愿依旧强烈，并与部分套利业务以及外汇占款等增加有很大关系，实体经济增速短期内大幅回落的可能性也不大。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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