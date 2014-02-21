人行定调今年信贷政策 服务现代农业和调结构等为重点--报载

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透上海2月21日 -上海证券报周五引述中国人民银行信贷政策工作意见称，今年重点之一是服务现代农业发展，并要求继续加强信贷政策与产业政策的协调配合，促进产业结构调整等。
与2013年“三农”（农业、农村和农民）为先相比，央行今年对农地承包经营权抵押贷款、农民住房财产权抵押、担保试点等更多着墨；同时提出要做好农业适度规模经营的各项金融服务，支持新型农业经营主体发展，继续扩大集体林权抵押贷款业务规模等要求。
在信贷与产业政策配合、调整经济结构方面，除继续支持科技文化、高新技术企业外，央行并指出，还要支持信息消费、集成电路、新能源汽车和光伏等战略新兴产业发展。
另外，根据区别对待、有扶有控原则，央行要求加大对公路、流通、能源及煤层气抽采等领域发展的支持力度，在信贷风险可控的前提下，积极做好铁路、船舶等行业结构优化、调整振兴的配套金融服务。
为与政府工作重点的城镇化政策配套，央行提出要探索建立农业转移人口市民化的金融政策支持体系，要推动建立规范透明的城市建设投融资机制。
具体来说，要加大对城镇交通、城市基础设施建设及城镇土地综合整治等支持力度，以及支持符合条件的地方平台公司市场化融资等。同时推进市政债的各项准备，拓宽城市建设市场融资渠道。
至于备受关注的个人住房政策，央行除提出继续服务于保障性安居工程外，今年更强调满足首套自住购房的贷款需求，而非去年的加大对中小套型普通商品住房支持力度。
央行并明确，2014年要切实发挥信贷政策导向，更好地支持转方式调结构，服务实体经济发展，并且要进一步做好信贷政策导向效果评估工作，增强各银行业金融机构对央行信贷政策的响应力。
中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，而广义货币供应量(M2)增速则小幅回落。分析人士认为，社融规模大增表明融资意愿依旧强烈，并与部分套利业务以及外汇占款等增加有很大关系，实体经济增速短期内大幅回落的可能性也不大。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。