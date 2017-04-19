（更新版）中国央行适当放松跨境资金管理 收付1:1限制不再严格执行--消息

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路透北京4月19日 - 中国此前严格的跨境资金流动性管理上周起适当放松，据四位消息人士周三透露，中国央行明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头大大好转，亦为保障合法合规业务的开展。

消息人士指出，跨境资金流出势头大大好转，银行审核办理的节奏就没有此前那么慢了，但真实性合规性审核还是有的，标准也是一致的、连续的。

“其实和之前外管的口径一样，都强调要保障合法合规业务的跨境结算。”另一位消息人士称。

“可能此前有的小行有些行政措施，现在估计可以不用了。”接近央行人士指出。

一外资行交易员认为，监管这么做也可能是因为在执行中受到了挑战或者企业的抱怨。

“因为外汇形势其实还是蛮紧的，资本项下的流出控制的还是很严格很严格。”上述交易员指出。

不过市场人士指出，综合当前形势来看，跨境资金管理还有进一步放松的可能，比如内保外贷等政策的审批环节。

早在今年1月中旬，市场传出中国央行对各家银行进行窗口指导，强调人民币跨境流入流出的收付比例不能超过1:1，即人民币的跨境流动不能出现负头寸。

**适当放松跨境资金流动性管理**

消息人士表示，“央行在上周会上口头表态，适当放松跨境资金流动性管理，银行可以不再严格执行（跨境收付）1:1的限制。”

消息人士指出，这一规定是上周起取消的，对跨境人民币支付不再严格管理，取消了限额，但还是会进行监控，由严格管理转为软性管理。

路透已就此联系中国央行，但暂未获得其立即置评。

中国央行在今年1月下旬称，对于符合规定的人民币跨境收付，没有设置额度或比例限制，央行将继续加强跨境资金流动的宏观审慎管理。（完）