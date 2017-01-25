中国央行称对符合规定的人民币跨境收付没有设置额度或比例限制

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月25日 - 中国央行周三称，对于符合规定的人民币跨境收付，没有设置额度或比例限制，央行将继续加强跨境资金流动的宏观审慎管理。
央行在其官方微博中称，跨境人民币业务应始终坚持服务实体经济，促进贸易投资便利化。央行将督促金融机构做好真实性合规性审核，不断提升金融服务水平，促进跨境人民币业务持续健康发展。
中国国家外汇管理局此前称，外汇管理部门积极支持贸易投资便利化，未对汇兑和跨境收付采取新的管制措施，但要求各商业银行办理外汇业务应加强真实性合规性审核，引导市场主体合理使用资金。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。