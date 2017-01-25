版本:
中国
中国财经 | 2017年 1月 25日 星期三 18:50 BJT

中国央行称对符合规定的人民币跨境收付没有设置额度或比例限制

路透北京1月25日 - 中国央行周三称，对于符合规定的人民币跨境收付，没有设置额度或比例限制，央行将继续加强跨境资金流动的宏观审慎管理。

央行在其官方微博中称，跨境人民币业务应始终坚持服务实体经济，促进贸易投资便利化。央行将督促金融机构做好真实性合规性审核，不断提升金融服务水平，促进跨境人民币业务持续健康发展。

中国国家外汇管理局此前称，外汇管理部门积极支持贸易投资便利化，未对汇兑和跨境收付采取新的管制措施，但要求各商业银行办理外汇业务应加强真实性合规性审核，引导市场主体合理使用资金。（完）

(发稿 张晓翀；审校　杨淑祯)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐