中国央行称对符合规定的人民币跨境收付没有设置额度或比例限制

背景资料：中国自2014年以来成品油价格调整情况一览

路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。