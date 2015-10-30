中国国务院任命陈雨露为中国央行副行长 方星海为证监会副主席

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透北京10月30日 - 中国国务院周五表示，任命陈雨露为中国人民银行副行长，同时免去其中国人民大学校长职务。
中国国务院官方网站同时显示，任命方星海为中国证券监督管理委员会副主席，免去刘新华的证监会副主席职务。
根据公开资料，陈雨露于2011年11月起任中国人民大学校长；并曾于2012年3月到2015年6月任中国人民银行货币政策委员会委员。方星海此前任中央财经领导小组办公室国际经济局局长。（完）
(发稿 李贺；审校 杨淑祯)
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路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。