中国国务院任命陈雨露为中国央行副行长 方星海为证监会副主席

中国国务院官方网站同时显示，任命方星海为中国证券监督管理委员会副主席，免去刘新华的证监会副主席职务。

根据公开资料，陈雨露于2011年11月起任中国人民大学校长；并曾于2012年3月到2015年6月任中国人民银行货币政策委员会委员。方星海此前任中央财经领导小组办公室国际经济局局长。（完）