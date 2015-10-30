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职场管理 | 2015年 10月 30日 星期五 15:39 BJT

中国国务院任命陈雨露为中国央行副行长 方星海为证监会副主席

路透北京10月30日 - 中国国务院周五表示，任命陈雨露为中国人民银行副行长，同时免去其中国人民大学校长职务。

中国国务院官方网站同时显示，任命方星海为中国证券监督管理委员会副主席，免去刘新华的证监会副主席职务。

根据公开资料，陈雨露于2011年11月起任中国人民大学校长；并曾于2012年3月到2015年6月任中国人民银行货币政策委员会委员。方星海此前任中央财经领导小组办公室国际经济局局长。（完）

(发稿 李贺；审校 杨淑祯)

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