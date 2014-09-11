分析：中国央行公开市场操作平稳 通胀温和为货币宽松留存空间

作者 丁淑琴

路透上海9月11日 - 中国央行公开市场本周延续稳定操作，尽管五周来首次出现单周小幅净回笼，但在中国总理强调经济不会硬着陆并坚持定向调控的政策基调下，预计货币政策定向宽松方向仍将延续。

业内人士并指出，总理最新表态表明可以接受经济增速放缓，宽松政策目前来看没有进一步推进的迹象，但最新数据显示通胀压力温和，为货币宽松留存空间。若后续投资等更多经济指标均显示增长乏力，货币的进一步放松或是题中之义。

“公开市场比较稳定，”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮称，李克强总理本周两度讲话提及经济调控方向，并表示经济增速保持在7.5%左右，高一点低一点都属于合理区间，显示政策上暂时不会有太大动作。

他还指出，总理谈及就业的口风也有区别，之前多强调保就业、保增长岗位，但此次是表明就业压力不大，刺激政策暂时应不需要更激进。

国务院总理李克强周三在2014天津夏季达沃斯论坛开幕演讲中表示，中国有能力防范经济出现大的起伏，更不会出现硬着陆，今后将在区间调控的基础上加强定向调控，以结构性改革推进结构性调整，通过体制创新和科技创新推动中国爬坡过坎。

周二其与出席论坛的企业家们对话时称，今年经济主要预期指标能够完成，8月末中国广义货币供应量M2同比增速只有12.8%，在控制范围之内。中国还会继续坚持稳健的货币政策，在稳定总量的同时要进行结构性调控。

华东一商业银行交易员分析认为，公开市场上央行操作节奏未有变化，小幅净回笼或净投放对市场影响并不大，但从总理本周讲话看出，经济增速在7.5%上下波动都可以接受，考虑到8月经济数据表现可能较差，定向宽松政策后续应会继续推进。

中国央行公开市场今日正回购规模为100亿元人民币，周二为150亿元，均为14天期，利率维持3.70%不变；由于本周到期资金仅200亿元，本周转为净回笼50亿元，结束此前连续四周净投放。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/pew72w

**货币政策宽松条件较成熟**

本周开始8月经济及金融数据将陆续公布，在总理提前透露8月M2增速跌至12.8%后，股债市反应略有不同，债市相对冷静，多选择等候更多细项数据公布；股市则调整，因预期后续政策刺激的力度将有限。

刘东亮指出，M2增速从之前高位回落至12.8%，速度偏快，融资活动可能收缩会比较剧烈，后续仍要看经济数据，包括投资、工业增加值等数据。

澳新银行中国经济学家周浩认为，如果经济数据仍然较弱，经济继续下行，监管层可能仍会考虑出台一些稳定性举措，来稳定市场信心，避免金融系统出现不稳定的现象，包括降准的可能性。

另外，他指出，今日公布的通胀数据也反应出需求不太旺盛，“货币政策保持宽松，这是一个应该做的事情。”

主要受翘尾因素减弱影响，中国8月CPI同比涨幅降至四个月低点，而经济增长疲弱导致总需求对通胀的拉抬作用有限。业内人士表示，未来中国通胀预计继续保持温和，有利于货币政策偏于宽松。[nL3S0RC1AB]

刘东亮亦认为，通胀数据显示宽松的条件是比较成熟的，无论降准还是降息，对引起价格反弹的担忧不会很强烈，不过从目前讲话基调分析，应该还没做这方面的打算。

“但如果定向宽松效果不是很明显，经济指标还是往下掉的话，那是否还需要坚持定向宽松，或者说是否需要加大宽松力度？”他称。

国家统计局将于周六（13日）公布8月工业、投资和消费数据。路透调查中值显示，8月工业同比增速可能降至8.8%，而因房地产投资延续下滑态势且制造业投资底部运行，1-8月固定资产投资增速微降至16.9%。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 150

（周四） 100

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 200

逆回购到期 --

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净回笼 50 (完)

(审校 张喜良)

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