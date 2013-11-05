人行：继续实施稳健货币政策 不放松也不收紧银根

路透北京11月5日 -中国央行周二发布三季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，同时将根据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度。

报告并指出，将加强流动性总闸门的调节作用，引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长。要进一步提高其引导和调控市场利率的水平；同时要增强人民币双向浮动弹性，保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

“下阶段重点是创造稳定货币金融环境，促使市场主体形成合理和稳定的预期。”报告称。

央行并表示，房地产、地方政府性债务等问题比较突出。要落实好差别化住房信贷政策，坚决抑制投机投资性购房需求，并将以市场化机制化解地方政府债务问题；同时，将加强对理财、票据和同业业务发展潜在风险的监测与防范。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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