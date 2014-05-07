中国央行货币政策执行报告里已现全面降准信号--中信证券

路透香港5月7日 -中国最大券商--中信证券(600030.SS)周三发布报告认为，央行日前发布的一季度货币政策执行报告里已现全面降准信号，预计定向降准转为全面降准可能性大幅增加。

央行报告在货币政策部分措辞有所改变，新增“保持定力，主动作为”词汇，并提到将“根据经济金融形势变化以及金融创新对银行体系流动性的影响，灵活运用公开市场操作、存款准备金率，...等工具”。

中信观点认为，央行自2012年四季度以来报告一直运用“合理运用”词汇，现变为“灵活运用”，这一提法仅出现过五次，分别为2008年四季度、2009年一季度、2011年四季度、2012年一季度、2012年二季度，而这几个季度恰好为降准时期。定向降准转为全面降准可能性大幅增加。

此外，央行货币政策的着眼点已经发生变化，第一次将外汇因素删除，表明央行对于外汇放开程度非常之高，同时央行货币政策独立性有明显增强；第一次提出“金融创新对银行体系流动性的影响”，意味着央行对于理财同业业务的关注程度上升到前所未有的高度。

“即央行基本确认去年资金利率高位的原因并非实体经济或者通胀、外部因素，而是金融创新导致银行流动性的巨大变化。”中信报告认为。

央行报告亦提到要“着力降低棚户区改造等重点领域和“三农”、小微企业等薄弱环节的融资成本。”棚户区改造的承担主体之一是国开行，降低棚户区改造领域的融资成本很大程度上意味着降低国开行的融资成本，中信认为中国版QE的操作对象很可能是国开债，继续强烈推荐国开债。

中信表示，央行报告增加了“通过增加供给和竞争改善金融服务”，表明民营银行将加速。

此次，央行报告专门提出了互联网创新的问题，强调“创新过程中存在监管套利”，这符合央行统计司司长盛松成近期关于货币市场基金应当缴准的提法，预计货币市场基金缴准实施的可能性很大，这将降低货币市场基金的收益率水平，减少银行存款分流，利好债券市场。

央行报告特别提出，“加强对同业业务和理财业务发展潜在风险的监测与防范。”这表明非标对货币市场利率的影响将越来越低，资金利率有望长期维持低位。

中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。

**央行调公开市场操作利率方面谨慎超预期**

央行报告在公开市场操作部分，提出“保持公开市场操作利率基本稳定，有效引导市场预期。在外部环境复杂多变的情况下，加强对市场利率走势的分析监测，保持公开市场操作利率基本稳定，有效引导市场预期，促进货币市场利率平稳运行。”

中信预计，如果5-6月货币市场利率能够持续保持低位，特别是1月回购利率能够低于4%，则央行将会下调公开市场操作利率。这一部分同时表明了，央行对于公开市场操作利率重视程度很高，其对预期的影响远超过公开市场操作的规模，因而央行在调整公开市场操作利率方面谨慎程度超过市场预期。

今年1月，央行在多地开展常备借贷便利操作，节后全部回收释放的流动性，意义在于降低货币市场利率波动程度，这是变相降低货币市场利率的手段，因为波动性越高意味着融资成本越高。

央行报告亦提到“将金融机构同业资产情况纳入了差别准备金动态调整机制的相关政策参数，防范同业业务过快扩张引发金融风险。”这一提法亦是货币政策执行报告首次提出。

中信认为，上述新增措辞表明央行对于同业业务的风险已经高度警惕，银行对于同业业务的谨慎态度将加剧，有助于货币市场利率保持低位。

中国央行已自4月25日起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点，两者分别执行16%和14%的准备金率。（完）

(整理 赵红梅；审校 曾祥进)

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