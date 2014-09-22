人行可能继续通过公开市场来放松货币政策--中金

路透北京9月22日 - 中国大型投行--中金公司周一表示，上周，中国央行下调公开市场14天正回购操作利率对于稳增长可能不够，货币政策进一步宽松可能性较大；未来央行通过银行间市场降息和投放流动性将是放松的主要政策工具。

中金公司研究报告称，中国货币市场当前利率的绝对水平不低，同时，短期内经济受固定资产投资放缓拖累下行的压力依然较大。此外，中国央行通过公开市场进行价格调控是货币政策框架转型的体现。因此，央行可能继续通过公开市场来放松货币政策，进一步下调短端利率。

报告指出，近期，中国央行下调14天正回购操作利率，以及媒体报导5,000亿元人民币SLF首批已经实施，显示出货币政策放松意图明确。

对于放松货币政策的方式，报告认为，当前贷款利率全面放开，银行理财、互联网金融使得存款基准利率约束弱化。同时，随着新增外汇占款趋势性减少，商业银行获得基础货币主要依赖央行公开市场操作，银行间公开市场的影响力大增。央行正回购利率形式上属于市场利率，在货币政策从传统价格管制、数量调控向价格调控的转型中将扮演更重要角色。

中金表示，在上一轮升、降息周期中，正回购操作利率的变动与基准利率基本同步。未来，中国央行可能会下调基准利率，即便不再动基准利率，当前央行在货币市场上的降息举措也已经反映货币政策的态度。

报告称，从货币政策传导机制看，中国央行对短端利率的压低已有效传导至长端利率。如果市场预期未来短端利率因为货币政策宽松而持续处于较低水平，则长端利率也将相应下行。最近几天，中长端国债利率大幅下降，向短端收敛，导致收益率平坦化，说明央行在短端利率的操作已经传导至长端。

报告并称，如果要把利率作为货币政策主要的传导机制和中介目标，需要提高政策的透明度。如果中国央行不能清晰将政策利率目标传达给市场，市场利率就很难向政策利率收敛；其次，利率机制还需要各类债券市场将短端利率所体现出的政策意图有效传导至长端利率，这也离不开央行利率政策的透明度。

对央行投放的5,000亿SLF，中金认为，SLF与降准对广义流动性的宽松效果仍有区别：首先，SLF属于一对一非公开操作，不同于普惠性的降准；其次，SLF期限最高三个月，到期如不续作则自动回笼流动性，不同于降准造成的永久性冲击。本次SLF的投放与春节时相比，不仅为了平滑流动性，更主要的是对冲近期外汇占款减少，降低银行间利率。

对未来货币政策走势，报告指出，市场可以观察三个指标，一是银行间资金利率，二是实体经济利率水平，三是三季度及9月的经济数据。

中金报告同时认为，中国央行的货币政策框架将发生转型，这主要鉴于四个原因：首先，潜在经济增速下降可能降低了经济增长目标在货币政策中的权重；其次，储蓄率的下降导致CPI和PPI走势背离，货币政策控通胀的目标受到困扰；第三，房地产泡沫和企业高杠杆导致中国央行对防控金融风险日益重视；第四，降低企业融资成本或将被纳入货币政策目标。

报告认为，中国央行调整货币政策框架可能对短期经济增速不利，但有利于经济结构转型，减小由货币宽松带来的“国进民退”，而当货币政策更倾向于利率渠道，地方政府和国有企业的信贷优势减弱。同时，新的货币政策传导机制重视利率渠道，有利于促进利率市场化。（完）

(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)

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