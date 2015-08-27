分析：中国央行双降并多渠道放水 市场共振国际联动性增强

图为印有人民币货币符号的宣传物。 REUTERS/Bobby Yip

作者 李宏薇

路透上海8月27日 - 不到两个月时间内，中国央行再次同时宣布降息和降准，宽松政策加码。具体操作层面，本周除公开市场逆回购继续放量，单周再度净投放以外，在降准生效前，国库现金定期存款、短期流动性调节工具(SLO)亦先后现身，帮助维持短期内流动性稳定。

业内人士称，在中国经济没有出现明显好转前，人民币贬值预期仍将导致资金外流，年内仍有降准、降息空间。另外，全球金融市场联动性增强，包括美联储(FED)9月是否会加息等因素，亦将影响中国下一步宽松政策出台的时点。

中国央行周二晚间宣布，自8月26日起下调存贷款基准利率0.25个百分点，并放开一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮动上限。同时将自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，同时定向降准。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳认为，逆回购和SLO操作，都是为了保证本次降准生效前，流动性的稳定衔接。

他同时指出，中国央行出于维持人民币汇率暂时稳定需求，也会导致外汇占款继续减少，“8月外占下降的可能更多，(未来)量的宽松还会持续。”

央行公开市场本周进行的两次七天期逆回购操作，规模均为1,500亿元人民币，较上周增加600亿元，形成净投放。但受降息影响，周四中标利率降至2.35%，较周二的2.50%下降15个基点(bp)。

除公开市场操作，中国央行近期在MLF、SLO等辅助工具的灵活使用上，也可圈可点。上周公开市场净投放1,500亿元，创下超过半年的单周新高，同时在上周三的非公开市场操作时段，进行了1,100亿元中期借贷便利(MLF)。

因本次降准正式生效时间要到9月6日，本周央行除安排两次国库现金定期存款招标外，还在周三启动了缺席半年的SLO操作，规模1,400亿元，期限六天。既平滑了短期流动性，其2.3%的中标利率，也为今日逆回购利率下行做了适当铺垫。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/zud55w

**国际联动性增强，关注9月FED是否加息**

8月中旬人民币贬值以来，中国与全球金融市场共振增强。以股市为例，中国央行宣布双降，美国股市先涨后跌，中国随后继续走弱。但纽约联邦储备银行总裁杜德利关于FED9月升息前景“迫切性较低”言论发出后，美股劲升，中国亦止跌。

中信建投证券宏观分析师王洋表示，受包括中国在内金融市场动荡影响，美国“加息可能要比预期的慢。”

他并称，若美国延迟加息，有利中国得到更多的政策舒缓时间，尤其是人民币的贬值压力，短期会有所缓解。

纽约联邦储备银行总裁杜德利称周三表示，鉴于近期市场动荡对美国经济构成的风险，美联储似乎不宜在下月升息。此番言论清晰地显示出，对中国经济放缓的担心正影响到美国货币政策决策。

李刘阳指出，除了美国延迟加息，中美央行若能在达成货币互换协议等方面有所突破，将更有利于全球市场稳定。

兴业银行首席经济学家鲁政委日前在其新浪微博上称，本轮全球和国内市场的动荡，源于美联储政策正常化，本质上需要本币与美元比价关系调整。他并建议，中美央行可考虑签署货币互换协定，以及完善金融安全网。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价后，人民币贬值压力骤增，央行不得不入市干预以防汇率过快贬值。本周仍未缓解，人民币兑美元周三收盘由跌转升，尾盘干预频现致成交创历史次高。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前七个月分别提供PSL资金3,831亿元和4,633亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 1,500

（周四） 1,500

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 1,200

（周四） 1,200

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净投放 600(完)

(审校 林高丽)

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