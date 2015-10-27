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中国财经 | 2015年 10月 27日 星期二 17:08 BJT

中国央行:9月末社会融资规模存量134.70万亿元 同比增长12.5%

路透北京10月27日 - 中国央行周二公布，9月末社会融资规模存量为134.70万亿元人民币，同比增长12.5%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为90.48万亿元，同比增长14.0%。

中国央行网站公布社会融资规模存量统计数据报告显示，按结构分，9月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社融存量67.2%，同比高一个百分点。

此外，报告显示，截至9月末，对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为3.33万亿元，同比下降7.5%；企业债券余额为13.47万亿元，同比增长20.4%。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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