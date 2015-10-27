中国央行:9月末社会融资规模存量134.70万亿元 同比增长12.5%

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月27日 - 中国央行周二公布，9月末社会融资规模存量为134.70万亿元人民币，同比增长12.5%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为90.48万亿元，同比增长14.0%。
中国央行网站公布社会融资规模存量统计数据报告显示，按结构分，9月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社融存量67.2%，同比高一个百分点。
此外，报告显示，截至9月末，对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为3.33万亿元，同比下降7.5%；企业债券余额为13.47万亿元，同比增长20.4%。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。