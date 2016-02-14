中国央行发布银行间债市柜台业务管理办法 地方债被首度纳入

路透上海2月14日 - 中国央行周日发布全国银行间债券市场柜台业务管理办法，明确柜台业务债券品种包括经发行人认可的已发行国债、地方政府债券、国家开发银行债券、政策性银行债券和发行对象包括柜台业务投资者的新发行债券。这亦是地方债首度被纳入。

全国银行间债券市场柜台业务是指金融机构通过其营业网点、电子渠道等方式为投资者开立债券账户、分销债券、开展债券交易提供服务，并相应办理债券托管与结算、质押登记、代理本息兑付、提供查询等。

该办法明确，柜台业务交易品种包括现券买卖、质押式回购、买断式回购以及经中国央行认可的其他交易品种。

办法并要求开办债券柜台业务的机构建立投资者适当性管理制度。可投资柜台业务全部债券品种和交易品种的投资者至少需满足以下六个条件之一，包括：国务院及其金融行政管理部门批准设立的金融机构；依法在有关管理部门或者其授权的行业自律组织完成登记，所持有或者管理的金融资产净值不低于1,000万元人民币的投资公司或者其他投资管理机构。

上述金融机构、投资公司或者投资管理机构管理的理财产品、证券投资基金和其他投资性计划；净资产不低于1,000万元的企业；年收入不低于50万元，名下金融资产不少于300万元，具有两年以上证券投资经验的个人投资者；以及符合央行其他规定并经开办机构认可的机构或者个人投资者。

而不满足上述条件的投资者只能买卖发行人主体评级或者债项评级较低者不低于AAA的债券，以及参与债券回购交易。(完)

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