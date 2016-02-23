中国央行改善货币政策债市传导效果 增加短期国债发行--工作论文（更新版）

路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏等撰写工作论文称，为进一步改善货币政策通过债券市场的传导效果，建议增加短期（两年及两年以内）国债发行量和发行次数，加强央行对短期债券利率和货币市场利率的引导。

央行网站周二发布的该工作论文并指出，货币政策框架从数量型向价格型调控的转型的关键，在于货币政策中介目标由货币供应量指标向政策利率的转变，而国债收益率曲线可以作为预测未来利率的工具，有助于货币政策通过预期渠道实现对实体经济的传导。

“完善的国债发行结构可以为货币政策提供较为充足的操作工具，使货币政策的操作空间更大、操作更为有效。”文章称。

该文建议，财政部门在制定发债计划时，应在保证满足政府财政赤字融资的前提下，同时考虑央行公开市场操作对国债的需求，合理安排国债发行的期限结构、频率和数量，保证国债市场的流动性，提升国债收益率曲线的完整性和基准作用，进而帮助改善国债收益率曲线在货币政策传导中的作用。

工作论文认为，在保证国债年度发行总量的基础上，适当提高国债发行频率，降低单次国债发行规模；短期国债发行应与央行公开市场操作相配合，使得在短期国债存量不足的情况下，央行通过影响一级市场定价而引导市场的利率预期，加强央行对短期债券利率和货币市场利率的引导。

“增加短期国债的发行可以为公开市场操作提供更加充足的工具，有利于在市场需求不旺的时期适当降低配置型需求的比例，也有助于进一步活跃国债市场，使得国债收益率曲线对货币政策的反应更加灵敏、可靠。”

此外，建立短期国债收益率也将为银行间市场短期货币工具的发行（如同业存单、短融和超短融，甚至银行理财产品、承兑汇票等）提供定价基础。

同时，随着保险行业“第二代偿付能力监管体系”的实施，保险机构将更加强调资产与负债久期匹配，财政部门也可适当增加长期和超长期国债的发行量和发行次数，提高国债收益率曲线从短期向长期的传导效率。

**提高国债二级市场流动性**

提高国债二级市场流动性方面，文章建议加快对境外投资者开放中国债券市场的步伐，提高QFII(合格境外机构投资者)、RQFII(人民币合格境外机构投资者)的额度，放松审批条件和投资约束（如QFII/RQFII投资人必须在六个月内用完额度的要求，就制约了部分投资人的申请意愿）。

同时，进一步发展国债期货市场，允许银行这一国债现货市场最主要的投资群体参与国债期货市场，以进一步改善市场的流动性；并进一步扩大国债担保品应用，比如允许国债充当商品期货保证金，推动保险机构通过债券借贷盘活存量资产。

工作论文并指出，应考虑发展以三个月SHIBOR和七天回购为基础的利率期货产品，提高这两类短期利率的活跃度，为市场提供多元化的利率风险对冲工具。

此外，随着中国养老金，保险的长期资产负债管理需求的逐步提高，长期国债供应量会逐步上升，应考虑增加30年国债期货。

工作论文还认为，货币政策传导的一个重要渠道是通过货币与债券市场收益率的变化影响银行的存贷款定价，并通过存贷款成本影响实体经济。但大部分商业银行仍然以央行公布的存贷款基准利率为定价基础，而非市场利率作为定价基础。

文章建议，一方面建立利率走廊制度，建议部分市场化程度较高的商业银行从增量贷款开始，试行以政策利率为基准加点为部分浮动利率产品定价，以国债收益率曲线以及债券市场各信用等级企业债收益率曲线为基准加点为中长期固定利率和浮动利率产品定价。

另一方面，发展同业和大额存单，提高银行负债方的市场化水平，逐步建立以大额存单为基准的市场利率，鼓励定价反映银行信用而有所差异；进一步发展同业和大额存单，争取五年内将同业和大额存单占银行负债比率提高到10%。

此外，推动资产证券化发展，提高银行资产方的市场化水平。

同时，发展信用债券市场，重点应规范信用债券市场的信用评级制度，打破信用评级体系由发行人选择评级公司的评级方式。改为由相关主管部门和市场中介机构建立评级公司考核制度。（完）

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