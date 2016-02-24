中国央行：进一步放开境外机构投资银行间债市 取消额度限制

路透北京2月24日 - 中国央行周三宣布，进一步放开境外机构投资者投资银行间债券市场，引入更多符合条件的境外机构投资者，取消额度限制，简化管理流程；央行并对境外机构投资者的投资行为实施宏观审慎管理。

央行网站公告称，在中国境外依法注册成立的各类金融机构依法合规面向客户发行的投资产品，以及养老基金、慈善基金、捐赠基金等中国人民银行认可的其他中长期机构投资者，均可投资银行间债券市场。

“为维护债券市场平稳健康发展，人民银行鼓励境外中长期机构投资者投资银行间债券市场，此类投资者投资银行间债券市场没有额度限制。”央行称。

公告并显示，符合条件的境外机构投资者在通过银行间市场结算代理人完成备案、开户等手续后，即可成为银行间债券市场的参与者。

央行网站周二发布的工作论文提到，应加快对境外投资者开放中国债券市场的步伐，提高QFII、RQFII的额度，放松审批条件和投资约束。（完）