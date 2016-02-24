中国央行：进一步放开境外机构投资银行间债市 取消额度限制

中海油预计今年产量按年下降约4% 三年内产量目标基本持平
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透北京2月24日 - 中国央行周三宣布，进一步放开境外机构投资者投资银行间债券市场，引入更多符合条件的境外机构投资者，取消额度限制，简化管理流程；央行并对境外机构投资者的投资行为实施宏观审慎管理。
央行网站公告称，在中国境外依法注册成立的各类金融机构依法合规面向客户发行的投资产品，以及养老基金、慈善基金、捐赠基金等中国人民银行认可的其他中长期机构投资者，均可投资银行间债券市场。
“为维护债券市场平稳健康发展，人民银行鼓励境外中长期机构投资者投资银行间债券市场，此类投资者投资银行间债券市场没有额度限制。”央行称。
公告并显示，符合条件的境外机构投资者在通过银行间市场结算代理人完成备案、开户等手续后，即可成为银行间债券市场的参与者。
央行网站周二发布的工作论文提到，应加快对境外投资者开放中国债券市场的步伐，提高QFII、RQFII的额度，放松审批条件和投资约束。（完）
(发稿 马蓉；审校 张喜良)
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。