潘功胜：地方债置换不涉及流动性投放 金融机构积极性高（更新版）

(新增更多发布会细节)

路透北京5月15日 - 中国央行副行长潘功胜周五表示，商业银行贷款和地方债的置换过程中不涉及中央银行进行相应的流动性投放；同时地方债纳入抵押品范围，也并不意味着央行会开展相对应特定额度的流动性投放。

他在国新办发布会上并称，目前金融机构对债券置换的积极性很高，这次地方债定向置换最终取得成功没有问题。

“商业银行的贷款置换成地方政府的债券，它在商业银行的资产负债表上表现为资产组合发生改变，原来是贷款变成了债券，是资产组合的改变，在这个过程中不涉及中央银行进行相应流动性的投放。”潘功胜说。

他并进一步解释称，将地方债拉入到部分货币政策操作的抵押品和质押品范围内，这意味着地方政府债获得了抵押品待遇资格，但它不意味着中央银行将因此开展相对应的特定额度的流动性投放。

在中国今年首批地方债延迟发行逾半个月后，监管层终于抛出方案以助力地方债置换扬帆启航。此前有多位消息人士向路透透露，地方债置换未来将引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围，其中定向发行部分将于8月底前全部完成。

潘功胜和出席同一场合的财政部副部长史耀斌在发布会上亦证实了路透的上述报导。潘功胜表示，财政部、人民银行和银监会三方日前已发布文件，采取定向置换的方式来置换地方政府的债务。

“这种置换方法与一般公开发行的方式相比，有利于减少对市场流动性和市场利率的影响，能够促进债务置换的顺利进行。”他并称，采取定向方式发行地方政府债券将坚持市场化原则，地方政府和投资者在平等自愿的基础上就债券发行的利率和期限等要素进行协商。

而对于8月底以后会否有更多的地方政府置换计划出台，史耀斌表示，现在政府已经发了文件，正在以定向承销方式发行地方政府债券，进行债务置换。

“我们现在总的地方债（发行）规模已经公布，到目前为止，据我了解还没有再进行重新核定的想法或计划。”史耀斌说。

而尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部于3月下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。

**金融机构积极性很高**

针对有媒体报导江苏推迟地方债发行，原因是商业银行认购情绪不足，潘功胜回应称媒体的报导不准确，他并称目前金融机构的积极性很高。

他指出，地方政府债券的置换有几种方式，这种定向的置换是其中的一种方式，除了这种方式以外还有一般公开发行的方式。

“从我们目前掌握的情况来看，金融机构对债券的置换积极性还是比较高的，对于改善资产组合，节约资本，降低经营风险，提高资产的流动性水平等很多方面都是有好处的。”他说，“所以这次地方债置换取得成功是没有问题的。”

江苏日前已启动此前原定4月23日发行的地方政府债，但尚未采用定向发行方式。江苏省周二晚公告，将于下周一（18日)公开招标发行522亿元人民币省政府一般债券，其中置换一般债券308亿元，新增一般债券214亿元。此为今年首批正式公布招标时间的地方政府债。

此外，关于信贷资产证券化（ABS）方面，潘功胜在发布会后对路透表示，信贷资产证券化发行实施注册制后的第一单很快会落地，而ABS产品离岸发行则会根据金融市场对外开放的总体框架加以考虑，目前尚无离岸发行的具体时间表。

中国央行4月初曾公告，符合条件的机构可向央行申请注册，并在有效期内自主发行ABS，这意味着注册制正式启动。两位消息人士周四亦对路透表示，中国央行即将下发ABS信息披露指引。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。