中国央行否认有关其要求银行停发个人住房贷款的媒体报道

路透北京11月29日 - 中国央行周二表示，关于央行要求部分楼市过热城市停止发放个人住房贷款的媒体报道并不属实。

彭博稍早援引不具名消息人士报道称，部分央行分支机构对辖区内部分银行进行窗口指导，要求暂停发放个人住房按揭贷款，但没有说明暂停多久。

央行对路透表示，有关媒体消息“并不属实”，央行未要求商业银行停止发放个人住房贷款。

中国社交媒体上亦流传一些城市暂停按揭贷款发放，但广州、南京和济南的本地官方报纸均予以否认。

中国一线城市上海进一步收紧房地产调控政策，市政府决定自今日起，将居民家庭购买首套住房申请商业贷款的首付款比例调整为不低于35%；同时对二套房商贷认购标准，确定为认房又认贷。另一直辖市天津，昨日也表示进一步调整差别化住房信贷政策。（完）