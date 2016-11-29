中国央行否认有关其要求银行停发个人住房贷款的媒体报道

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月29日 - 中国央行周二表示，关于央行要求部分楼市过热城市停止发放个人住房贷款的媒体报道并不属实。
彭博稍早援引不具名消息人士报道称，部分央行分支机构对辖区内部分银行进行窗口指导，要求暂停发放个人住房按揭贷款，但没有说明暂停多久。
央行对路透表示，有关媒体消息“并不属实”，央行未要求商业银行停止发放个人住房贷款。
中国社交媒体上亦流传一些城市暂停按揭贷款发放，但广州、南京和济南的本地官方报纸均予以否认。
中国一线城市上海进一步收紧房地产调控政策，市政府决定自今日起，将居民家庭购买首套住房申请商业贷款的首付款比例调整为不低于35%；同时对二套房商贷认购标准，确定为认房又认贷。另一直辖市天津，昨日也表示进一步调整差别化住房信贷政策。（完）
(编译 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。