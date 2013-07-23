人行否认目前就产能过剩行业贷款融资问题下发内部通知

路透北京7月23日 - 针对近日市场传言称央行发文要求禁向水泥等产能过剩行业新发贷款一事，中国人民银行回应路透称，目前央行并未就产能过剩行业贷款融资问题下发内部通知，仍将按照7月初颁布的国务院67号文精神，积极引导和督促金融机构优化信贷结构。

央行并称，央行认真贯彻落实国务院关于坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的决策部署，按照《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》（67号文），按照“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”的要求，对产能过剩行业区分不同情况实施差别化政策，把产能过剩矛盾作为深化金融服务的一项重要工作内容。

中国国务院办公厅7月初发布67号文，指出将继续执行稳健的货币政策，合理保持货币信贷总量，综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，充分发挥再贷款、再贴现和差别存款准备金动态调整机制，引导经济结构调整并严密防范金融风险。并将引导保证重点在建续建工程和项目的合理资金需求，对产能过剩行业实施差别化政策。

中国国务院5月13日会议强调，增强宏观调控的针对性、有效性和权威性，坚决完成遏制产能严重过剩行业盲目扩张等硬任务。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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