人行否认参与兴润置业风险处置

路透上海3月19日 -中国一家小型地产公司--浙江兴润置业投资公司近期资金链断裂引起外界高度关注，中国央行周二晚间针对个别外媒报导澄清称，央行未参与周二召开的紧急会议，也未参与浙江兴润置业相关风险处置。

据中国证券报周三报导，由浙江省奉化市政府牵头，地方银监部门和中国人民银行奉化支行、建设银行共同参加沟通协调会，讨论兴润置业如何偿还35亿元人民币债务问题。

兴润置业是一家总部位于奉化的非上市房地产开发商，是当地最大的房地产公司。公司注册资本4亿元，法人代表沈明崇，实际控制人是其父沈财兴。中证报报导引述奉化金融办提供的信息，沈财兴和沈明崇父子俩因涉嫌非法吸收公众存款罪，已于3月11日被移送至奉化人民检察院。

奉化金融办信息显示，近年来，兴润置业及关联企业经营管理混乱，资金链条断裂，经过核实几家公司资产债务情况，初步结论是已经严重资不抵债。兴润置业及关联企业目前总负债35亿多元，其中银行贷款约24亿元，非法吸收公众存款7亿多元，拖欠工人工资和工程材料款等约4亿元。在民间借贷的7亿多元中，借款利息基本为年利率18%-36%不等。

报导还指出，在24亿元银行贷款中，涉及建行(601939.SS)(0939.HK)、浦发(600000.SS)和农行(601288.SS)(1288.HK)等15家银行。其中，建行奉化支行放贷额度最大，超过11亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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