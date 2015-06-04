再扩存款利率上浮区间无意义 放开管制为时不远--央行官员

路透上海6月4日 - 中国央行调查统计司司长盛松成近期对下一步利率市场化改革提出建议，称应适时放开存款利率上限管制，当前再扩大存款利率上浮区间已无意义，而距浮动上限的放开已为时不远。

第一财经日报周四引述他指出，中国利率市场化同时面临着有利和不利因素。就积极面而言，当前中国经济增速较之前有所放缓，CPI(居民消费价格指数)涨幅持续回落，通胀压力明显减轻，有助于降低市场利率波动，防止出现恶性揽储竞争，是进一步推进利率市场化改革的较好时机。

“我相信存款利率浮动上限的放开将为时不远。”盛松成表示。

中国央行周二发布大额存单管理暂行办法称，其利率以市场化方式确定，将为全面放开存款利率上限奠定更为坚实的基础。

盛松成并认为，降息配合降准既能增加实体经济融资需求，又能增加实际货币供给，长远看更有利于稳增长。他强调，在经济增速持续下行、全社会投资回报率下降的背景下，实际利率较高是制约实体经济投资意愿和经济增长的重要因素。

他还谈到，4月降准的实际效果有待进一步观察，较高的超储率或是抑制降准效果的主因，“超额准备金率提高，将抵消降准对货币乘数和货币供给的影响。而通过降息降低实体经济的融资成本，刺激融资需求，可能使降准真正起到提高货币乘数、增加货币供给的作用。”

中国央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年又两度降息并两次降准，最近的降准为4月20日起普降金融机构存款准备金率1个百分点；之后5月11日起，再度下调存贷款基准利率，降息后一年期贷款基准利率创逾20年新低，同时，并将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。(完)

(发稿 边竞；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。