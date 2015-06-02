中国央行公布大额存单管理暂行办法 个人认购起点不低于30万元

路透北京6月2日 - 中国央行周二发布大额存单管理暂行办法称，银行业存款类金融机构面向面向非金融机构投资人发行大额存单，个人投资人认购的大额存单起点金额不低于30万元人民币，机构投资人则不低于1,000万元。

中国央行网站新闻稿表示，大额存单的发行主体为银行业存款类金融机构，而大额存单推出初期将首先在自律机制核心成员范围内试点发行，有序扩大发行人范围。

央行指出，大额存单是银行存款类金融产品，属一般性存款，并纳入存款保险的保障范围；其利率以市场化方式确定,将为全面放开存款利率上限奠定更为坚实的基础。

央行规定，大额存单可以转让、提前支取和赎回。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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