中国央行公布大额存单管理暂行办法 个人认购起点不低于30万元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京6月2日 - 中国央行周二发布大额存单管理暂行办法称，银行业存款类金融机构面向面向非金融机构投资人发行大额存单，个人投资人认购的大额存单起点金额不低于30万元人民币，机构投资人则不低于1,000万元。
中国央行网站新闻稿表示，大额存单的发行主体为银行业存款类金融机构，而大额存单推出初期将首先在自律机制核心成员范围内试点发行，有序扩大发行人范围。
央行指出，大额存单是银行存款类金融产品，属一般性存款，并纳入存款保险的保障范围；其利率以市场化方式确定,将为全面放开存款利率上限奠定更为坚实的基础。
央行规定，大额存单可以转让、提前支取和赎回。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。