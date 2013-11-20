人行官员称条件成熟时将放开存款利率管制

路透北京11月20日 -中国人民银行副行长胡晓炼周三称，资金供给是受到一定约束的，资金供应量要适度，毕竟要考虑通货膨胀的因素，并称将在条件成熟时放开存款利率管制。

她在财经年会上称，目前人民币汇率浮动弹性明显增强，汇率形成机制的灵活性也不断的提高。未来还需要进一步扩展外汇市场的广度和深度，增强人民币汇率双向波动的弹性。

“要探索建立中央银行政策利率体系，健全中央银行利率调控的框架和货币政策的传导机制。根据中国的国情，逐步推进货币政策调控框架，从以数量型为主，向以价格型为主转变。通过调整中央银行政策利率影响市场的基准利率，进而引导和调控各类市场利率。”胡晓炼称。

她指出，下一步利率市场化改革中要走完以下三个步骤，包括以建立公平、公正、充分竞争的约束激励机制为重点，着力提高金融机构自主定价能力。央行正在完善是货币市场、信贷市场基础利率，报价机制，强化金融市场基础利率体系的建设。

同时，将推出大额存单的方式，这个大额存单可能先从面对金融机构，面对企业再面对个人的过程，逐步的提高金融机构负债产品定价的市场化程度。探索推进存款利率市场化改革有效的路径。在条件基本成熟的时候，择机放开存款利率管制。

“我们想放开存款利率改制是利率市场化最终的一步。从而在这一步进行之后，就可以做到由金融机构等市场主体，通过在竞争性市场中自主定价，发现和决定市场的均衡利率，从而全面实现利率市场化。”胡晓炼称称。

她提到，汇率形成机制也是优化资源配置的问题，从微观层面已经看到，汇率逐步向均衡水平的靠近和浮动，都能够促使企业减少对低要素价格的依赖，提高技术水平和核心竞争力，增强实体经济应对外部变化的弹性。

从宏观层面上，汇率改革对国际收支趋向平衡发挥出相应的作用，而国际收支达到基本平衡的状态，也反映了资源在最优配置中达到比较理想的状态。(完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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