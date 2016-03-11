分析：中国央行降准后连两周净回笼 流动性无忧货币政策暂处观望

作者 吕雯瑾

路透上海3月11日 - 中国央行公开市场本周逆回购小量平价操作，继续净回笼资金2,050亿元人民币。降准后公开市场连续两周净回笼累积逾万亿，已超过上周降准所释放的流动性；不过受益于2月资本流出压力下降、信贷投放放缓等因素，银行间资金面延续宽裕，供需平稳之下，公开市场回笼干扰不大。

周中市场上一度有逆回购利率将被调降的传闻，不过央行近两日公开市场的稳健操作将传闻证伪，七天逆回购利率继续稳稳地定在2.25%，自2015年10月降准之后，已近五个月未有过变化。业内人士分析，降准后货币政策目前仍处观察期，短期或难有所动作，而2月CPI超预期上行使短期内降息概率下降，中长期而言制约则有限。

第一创业证券固定收益研究员沈弼凡认为，春节后现金回笼对市场资金面有支撑，且2月外汇储备下降幅度明显小于预期，银行间流动性比较宽松、压力因素不多，公开市场操作规模自然回落。

中国央行公开市场本周每个工作日均进行七天期逆回购操作，单日操作规模在150亿元至300亿元不等，中标利率持平于2.25%；对冲本周到期的3,200亿元逆回购后，单周净回笼资金2,050亿元。

交通银行金融研究中心高级研究员陈冀认为，尽管降准投放的流动性不及近两周公开市场回笼规模，但从全年累计情况来看，公开市场仍为净投放资金。此外，考虑到2月信贷增速料回落，银行的流动性需求相应减少，净回笼对资金面影响有限，货币市场流动性还将维持适度充裕和平稳。

而在逆回购利率方面未见调整，则传达了央行按兵不动的观望态度。“央行构建利率走廊的态度没有改变，还是维持稳定状态，在量上保证宽裕，价格不怎么动；3月降准以后现在是观察期，不论是准备金率还是利率的变化，可能性都不太大”，沈弼凡认为。

中国央行本周一公布的2月末外汇储备连续四月减少，但当月降幅285.72亿美元较此前明显收窄。分析人士指出，春节假期令2月交易日减少，且国际美元出现回调，人民币贬值预期淡化，一并缓解资金外流压力。

新华社周二援引中国央行副行长易纲表示，今年货币政策更加注重灵活适度，对结构性改革的重点支持部门会略偏宽松一些，但货币政策作为一个总量政策仍然是稳健的，政策取向并未改变。

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**货币政策稳健不改，继续相机决策**

沈弼凡认为，虽然2月CPI升幅较大有季节性因素，但通胀仍处上行态势中，逆势下调公开市场逆回购利率的可能性不大。

寒冷天气和春节假期消费等季节性因素，推动食品尤其是蔬菜和肉类价格大涨，导致中国2月CPI再度迈进“2时代”。未来猪肉价格还将延续上涨，再加上货币偏于宽松调节、大宗商品长周期反弹，都预示着中国通胀中枢趋于上行。

陈冀表示，通胀会给政策宽松带来压力，不过2月CPI走高受结构调整影响比较大，对稳健偏松的货币政策制约有限，央行后续动作还将根据基本面的情况相机决策。

“目前跨境资金流出压力较小，央行释放流动性的动力可能还不强；但也要观察国际市场会不会有突发的情况，比如欧洲央行超预期的降息，如果对国内经济带来不利影响，不排除央行也会有所动作”，他说。

欧洲央行周四亮出了部分所剩不多的货币刺激政策利器，下调所有三大利率，扩大资产购买规模，以提振经济，并防止超低通胀演变成根深蒂固的顽疾；欧洲央行同时下调了今年的通胀率预估，但也暗示不会进一步降息。

沈弼凡认为，欧洲央行超预期加息，或延缓美联储加息进程，人民币汇率贬值压力下降，国内利率政策所受制约也会变小。

国务院总理李克强在政府工作报告中称，2016年经济增长预期目标为6.5-7.0%，居民消费价格指数（CPI）涨幅控制目标为3%左右，广义货币供应量(M2)和社会融资规模余额的增速目标均为13%左右，同时将统筹运用公开市场操作、利率、存准率、再贷款率等工具，保持流动性合理充裕。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 （周一） 300

（周二） 300

（周三） 150

（周四） 200

（周五） 200

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周一） 2,300

（周二） --

（周三） --

（周四） 400

（周五） 500

SLO到期 --

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净回笼 2,050 (完)