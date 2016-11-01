中国央行副行长称人民币汇率跌幅在全球范围内并不大

路透上海11月1日 - 中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜日前表示，受美联储加息预期升温影响，人民币对美元汇率也因此有所走弱。但相对于国际储备货币、新兴市场经济体货币，人民币汇率跌幅在全球范围内并不大，且人民币对一篮子多边汇率还是升值的。

外管局公布的新闻稿并称，潘功胜会见凯雷投资集团(CG.O)联合创始人William Conway时指出，中国经济运行总体平稳，结构调整取得积极进展，经济发展新动能加快成长，金融市场平稳运行。人民币汇率将继续在合理均衡的水平上保持基本稳定，不存在持续贬值的基础。

上周人民币兑美元即期共贬值0.29%，并与中间价频创逾六年新低。

央行副行长易纲此前在人民日报撰文表示，今年以来，受美联储加息预期、英国脱欧等事件影响，一些国际储备货币、可兑换货币的汇率波动幅度较大，但人民币汇率比较稳定。(完)