中国央行副行长称人民币汇率基本稳定 用外储维稳汇率利大于弊

路透北京1月25日 - 中国央行副行长易纲周三称，当前人民币汇率基本稳定。过去两年央行使用约1万亿外储来防止人民币过度贬值，总体上利大于弊，外汇储备就是为了用的。此外，给中国贴上“汇率操纵国”标签并不符合逻辑。

中国政协报并援引他的采访称，当前，人民币汇率的波动主要源于美元走强，而在大的背景下，人民币对一篮子货币是稳定的，说明人民币汇率是稳定的。

“人民币汇率基本稳定。这里有两个衡量标准：一是人民币对一篮子货币基本稳定；一是相对其他可兑换货币以及整个金融市场而言，人民币汇率相对稳定。”易纲称。

他并表示，相比之下，欧元兑美元一天波动1%、2%是常事，日元兑美元一天之内贬值1%-3%也时有发生。另外，对新兴市场货币而言，人民币汇率也稳定得多。相对金砖四国的货币，以及墨西哥、土耳其、阿根廷、印度尼西亚等G20国家的货币，人民币十分稳定。

**动用外储维稳汇率总体上利大于弊**

谈及外汇储备的使用，易纲表示，外汇储备就是为了用的，客观上央行以此维护了人民币汇率的稳定，防止市场的“超调”。而现在看来，央行使用外汇储备的时机是好的，收益也不错。

他并表示，人民币加入特别提款权篮子(SDR)后，中国有了制度话语权，人民币是可自由使用货币，也是国际货币基金组织公认的储备货币，各国央行只要持有人民币都被记录在国际货币基金组织统计的官方储备中。

“从这个意义上说，当前必须认识到人民币所面临的情况和过去相比已经发生了深刻的变化，然后再来讨论适当的外汇储备究竟应该是多少。”易纲称。

对于美国新任总统特朗普要给中国贴上“汇率操纵国”标签的话题，易纲指出，这并不符合逻辑，人民银行已就此问题与美国财政部进行过充分的沟通。

“从技术上，美国在1988年出台了《1988年综合贸易与竞争法》，这个法案中并没有说符合哪些标准即可给某一国家贴汇率操纵国标签，而在2015年，美国出台《2015年贸易便利与强化法》，提到所谓的‘汇率操纵国’需满足三个标准，中国曾满足其中两个标准，但近年只满足其中一个标准，而有这样情况的国家有五个。”易纲称。

中国是否操纵人民币的问题之所以重要，系因如果美国财政部将中国列为汇率操纵国，就要启动一项程序，法律要求特朗普政府在此过程中必须与中国展开特别协商来解决问题。而此程序最终结果可能是对中国产品课以惩罚性关税，以消除汇率操纵所带来的贸易优势。

中国央行周六公布，去年12月末中国外汇储备为3.01万亿美元，创2011年2月末以来新低；环比则减少411亿美元，降幅为1.3%，为连续六个月下降。（完）