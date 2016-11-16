中国央行官员称数字货币原型方案完成两轮修订 有望在票据市场等先试

路透上海11月16日 - 中国央行数字货币研究所筹备组组长姚前表示，央行发行法定数字货币的原型方案已完成两轮修订，未来有望在票据市场等相对封闭的应用场景先行先试。但他同时强调，推出暂无明确时间表。

上海证券报周三刊登对其专访称，发行法定数字货币需要循序渐进，反复推敲和测试，不断积累经验，“可以选择一两个封闭的应用场景，如票据市场等先行开展推广，观察其使用效果，逐步积累经验，随时改进和完善，待成熟后再推向全国。”

姚前指出，关于法定数字货币技术路线的选择，大方向上可分为基于账户和不基于账户两种，也可分层并用而共存于同一体系。在设计数字货币时，也会对现有的货币政策调控、货币供给和创造机制、货币政策传导渠道做出充分考虑。

目前国际上对数字货币尚无统一定义。姚前认为，央行研究发行的数字货币是指数字化人民币，从各国方案看属于法定加密数字货币，其本身是货币而不仅仅是支付工具。

报导称，从研究方案看，央行法定数字货币系统的核心要素可以概括为：“一币、两库、三中心”，具体包括数字货币发行库、商业银行库、认证中心、登记中心和大数据分析中心等。用户通过基于安全芯片的客户端来使用数字货币。

今年6月，央行原调查统计司司长盛松成撰文称，数字货币技术将提升中央银行对货币发行和流通的控制力，使货币政策的运作和传导更有效，也能使货币政策更好地服务于经济稳定与发展。

中国央行自2014年起成立数字货币研究团队，对数字货币发行和业务运行框架、发行流通环境等方面进行研究。(完)