中国央行官员称数字货币原型方案完成两轮修订 有望在票据市场等先试

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月16日 - 中国央行数字货币研究所筹备组组长姚前表示，央行发行法定数字货币的原型方案已完成两轮修订，未来有望在票据市场等相对封闭的应用场景先行先试。但他同时强调，推出暂无明确时间表。
上海证券报周三刊登对其专访称，发行法定数字货币需要循序渐进，反复推敲和测试，不断积累经验，“可以选择一两个封闭的应用场景，如票据市场等先行开展推广，观察其使用效果，逐步积累经验，随时改进和完善，待成熟后再推向全国。”
姚前指出，关于法定数字货币技术路线的选择，大方向上可分为基于账户和不基于账户两种，也可分层并用而共存于同一体系。在设计数字货币时，也会对现有的货币政策调控、货币供给和创造机制、货币政策传导渠道做出充分考虑。
目前国际上对数字货币尚无统一定义。姚前认为，央行研究发行的数字货币是指数字化人民币，从各国方案看属于法定加密数字货币，其本身是货币而不仅仅是支付工具。
报导称，从研究方案看，央行法定数字货币系统的核心要素可以概括为：“一币、两库、三中心”，具体包括数字货币发行库、商业银行库、认证中心、登记中心和大数据分析中心等。用户通过基于安全芯片的客户端来使用数字货币。
今年6月，央行原调查统计司司长盛松成撰文称，数字货币技术将提升中央银行对货币发行和流通的控制力，使货币政策的运作和传导更有效，也能使货币政策更好地服务于经济稳定与发展。
中国央行自2014年起成立数字货币研究团队，对数字货币发行和业务运行框架、发行流通环境等方面进行研究。(完)
(发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。