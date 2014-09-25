焦点：中国考虑更换央行行长 头号人选为前证监会主席郭树清--WSJ

路透9月24日 - 华尔街日报(WSJ)周三报导称，中国央行行长周小川可能离任，这是中国高层围绕经济改革进行角力的结果。周小川是提倡金融改革的市场派。

华尔街日报援引了解人事变动计划的官员报导称，中国国家主席习近平目前考虑替换周小川。(on.wsj.com/1uZtmyj)

报导称，前证监会主席、现任山东省省长郭树清是新一任央行行长的头号人选。

习近平希望将更多盟友提到党政军的高层职位上来，报导称，人事调整料将在下月举行的党内高层会议前后进行。

报导补充称，关于央行行长一职尚未做出最后决定。中国人民银行在发给华尔街日报的声明中称，现年66岁的周小川将不会很快去职。

周小川自2002年以来一直担任中国人民银行行长。他设计并推动实施的金融改革扶持了中国新兴资本市场的发展、放开了部分利率并实现了人民币与美元汇率的脱钩。

美国北卡罗来纳大学的金融学教授Christian Lundblad称，周小川离任将令外界不能确定，中国是否希望放慢旨在开放经济的改革脚步。

“如果这意味着在外界还在担心中国(增长)放缓时，他们却打算偏离改革轨道，那么我会感到失望，”他说。

2013年3月，周小川成为首位“三连任”的央行行长。当时，周小川已经年满65岁，到了正部级官员通常的退休年龄。

**经济蹒跚前行**

中国经济在近几个月遭遇一些挫折，可能达不到政府7.5%的增长目标。这令投资者预期，决策层将进一步放松财政与货币政策以提振增长。

然而，包括国务院总理李克强在内的高层领导人在公开场合都排除了大幅放宽政策的可能，称中国不能总是依靠放松信贷来提升经济。李克强还表示，当局仅会在必要时出台“有针对性的”经济调整举措。

中国人民银行一直避免引导公众对其下一步政策举动的预期。与发达经济体的央行不同，人行对于货币政策并无完全的自主权。

“我们认为，央行领导层调整并不表明宏观经济政策或货币政策方向发生任何转变，”Eurasia Group亚洲地区主管Nicholas Consonery在报告中称。

“倒不如说，有关货币政策存在明显分歧的传言更多是反映了政府在信息管理方面的无能，而不是周小川将退休。”

有关周小川即将退休并由前证监会主席郭树清继任央行行长的传言，已经在北京流传了好几周。接到路透的询问时，中国央行和一位与郭树清关系密切的人士对传言予以否认。

当2013年3月传出周小川将不会退休的消息时，金融市场将之视为中国想认真推进全面改革的一个信号。但一年多后，数项在预期之中的改革措施却未落实。

被视为利率市场化前奏的存款保险制度目前仍未出台。央行高级官员曾多次表示过，将尽快推出存款保险制度。

周小川3月时表示，中国将在一到两年时间内放开存款利率，但一个月后，其副手又公开反驳称中国尚未做好准备。

7月时，周小川进一步降低市场预期。他表示，中国利率市场化是否能按“内部时间表”完成取决于外部条件，并称他相信这个进程可以在两年内完成。(完)

(编译 王兴亚/徐文焰；审校 李婷仪/白云)

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