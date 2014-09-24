郭树清可能接替周小川出任央行行长－华尔街日报

路透9月24日 - 据华尔街日报报导，中国央行行长周小川可能离任，这是中国高层围绕经济改革进行角力的结果。前证监会主席、现任山东省省长郭树清是新一任央行行长主要候选人。

华尔街日报援引了解人事变动计划的官员报导称，中国主席习近平目前考虑替换周小川。 (wallstreetcn.com/node/208641)

报导指出，2013年3月，周小川成为首位“三连任”的央行行长。当时，周小川已经到了正部级官员通常退休年龄。周小川“超期服役”的主要原因是决策者担心市场会出现剧烈波动。

习近平希望将更多盟友提到党政军的高层职位上来，报导称，预计人事调整将在下月举行的高层会议上决定，但同时指出，周小川是否离任尚未最后决定。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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