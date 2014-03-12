独家：如果经济增长放缓 中国央行准备下调银行准备金比率-消息人士（更新版）

(新增细节)

* 如果GDP增速降至7.5%之下，中国人民银行可能下调银行准备金比率

* 调降准备金比率将有助支撑经济，抵消改革带来的影响

* 央行可能在第二季开始此项政策行动，因为1-2月数据失真

* 其他迹象显示，中国人民银行正在放松货币条件

路透北京3月12日 -参与内部政策讨论的消息人士称，如果经济成长进一步放缓，中国央行将采取2012年以来最强有力的行动，通过调降银行存款准备金比率来放松货币政策。

这些消息人士称，如果经济增速降至7.5%之下，滑向7.0%，央行将调降银行的存款准备金比率，并且央行将继续执行现有的货币市场操作和通过国有银行进行的汇市干预。交易商称，这些举措已经使货币市场状况放松。

降低准备金比率除了为逐步放缓的经济提供支撑外，还将有助于缓解央行即将进行的金融改革给经济带来的冲击。市场广泛预计，央行将在年内开始推行金融改革，其中包括放大人民币交易区间，给银行更大的自由度自行决定存款利率。

“经济面临重大下滑压力，”中国国家信息中心一位资深经济学家表示。中国国家信息中心是隶属国家发改委的顶级智库。

“如果经济进一步放缓，有可能下调存款准备金比率(RRR)，但他们可能仍需要等等看首季的经济数据，”这位经济学家表示。因情况敏感，他不愿具名。

政府顶级智库的消息人士表示，市场担心金融改革可能令本已放缓的经济进一步承压，所以央行将在经济需要支撑时准备透过下调银行准备金要求来释出一些资金。

民间分析师已猜测央行可能会下调存款准备金比率，但这是消息人士首次确认央行正讨论这一选项。

自2012年5月，中国的大型银行必须保留五分之一的资金作为存款准备金。

中国国家信息中心多数经济学家相信中央政府将依靠财政政策来支撑经济成长，重复去年实施的一些小规模刺激举措等措施。

不过，其他民间经济分析师称，央行允许利率下降以及人民币贬值的举动实际上放松了政策，可能表明央行对经济状况感到担忧。

指标七天质押式回购加权平均利率周二稍早报2.26%。平均利率自2012年来还未跌至如此低位。人民币从2月中开始大幅贬值，周一创下2008年4月以来最大跌幅。

分析师认为，中国人民银行正针对投机客采取短线打击；这些投机客将大量资金投入中国市场，以期从人民币稳步升值和高收益债券上牟利。但央行举措同样放宽了货币条件。

其中部分消息人士称，央行打击投机行为，或者如果随后扩大人民币交易区间，无论哪一种导致资金开始流向境外，下调银行存准率将可能有助于抵消资本外流的影响。市场多数预期人民币交易区间料扩大至中间价上下2%。

“改革人民币汇率机制扩大双向波动的时间窗口已经来临，我相信央行将抓住这个时机，”一位前央行研究员说。该人士现就职于一家智库，并参与了此次政策讨论。

“人民币小幅贬值并不一定是坏事。可能会有一些热钱流出，如果有可能，我们或许会小幅下调存准率以应对资金外流。”

许多分析师预计，2014年第一季经济成长率将放缓至7.5%，此前两季分别为成长7.7%和7.8%。

不过他们表示，包括可能的下调存准率在内的任何政策行动将是温和的，以确保金融市场不会认为央行在改革日程上开倒车。

在截至2011年末的不到两年时间内，中国人民银行12次上调存准率，同时还实施了其他紧缩措施。2011年末至2012年5月，央行三次下调该比率。目前银行存准率为20%，接近21.5%的历史高位。(完)

(编译/审校 母红/李军/王兴亚/张涛)

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