独家：如果经济增长放缓 中国央行准备下调银行准备金比率-消息人士

* 如果GDP增长降至7.5%之下，中国人民银行可能下调银行准备金比率

* 调降准备金比率将有助支撑经济，抵消改革带来的影响

* 央行可能在第二季开始此项政策行动，因为1-2月数据失真

* 其他迹象显示，中国人民银行正在放松货币政策

路透北京3月12日 -参与内部政策讨论的消息人士称，如果经济成长进一步放缓，中国央行将采取2012年以来最强有力的行动，通过调降银行需保持的现金储备要求来放松货币政策。

这些消息人士称，如果经济增速降至7.5%之下，滑向7.0%，央行将调降银行的存款准备金比率，并且央行将继续执行现有的货币市场操作和通过国有银行进行的汇市干预。交易商称，这些举措已经使货币市场状况放松。

降低准备金比率除了为逐步放缓的经济提供支撑外，还将有助于缓解央行即将进行的金融改革给经济带来的冲击。市场广泛预计，央行将在年内开始推行金融改革，其中包括放大人民币交易区间，给银行更大的自由度自行决定存款利率。

“经济面临重大下滑压力，”中国国家信息中心一位资深经济学家表示。中国国家信息中心是隶属国家发改委的顶级智库。

“如果经济进一步放缓，有可能下调存款准备金比率(RRR)，但他们可能仍需要等等看首季的经济数据，”这位经济学家表示。因情况敏感，他不愿具名。

政府顶级智库的消息人士表示，市场担心金融改革可能令本已放缓的经济进一步承压，所以央行将在经济需要支撑时准备透过下调银行准备金要求来释出一些资金。

民间分析师已猜测央行可能会下调存款准备金比率，但这是消息人士首次确认央行正讨论这一选项。

自2012年5月，中国的大型银行必须提留五分之一的流动资金作为存款准备金。

中国国家信息中心多数经济学家相信中央政府将依靠财政政策来支撑经济成长，重复去年实施的一些小规模刺激举措等措施。(完)

(编译/审校 母红/李军)

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