中国央行：对境外金融机构境内存放征存准 不会影响境内人民币流动性（更新版）

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路透北京1月18日 - 中国央行周一宣布，自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率；此举不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。央行公告亦证实了路透周日的消息报导。

市场人士认为，这一政策在短期会暂稳离岸汇市，但或将对离岸人民币市场带来负面影响，抑制离岸人民币资产持有热情。

“中国央行此举明显旨在通过收紧离岸人民币流动性，从而提高做空离岸人民币的成本；而今早我们也看到离岸空头力量的放松。”德国商业银行中国经济学家周浩称。

中金公司报告亦指出，近期人民币贬值预期加剧，离岸市场成为做空人民币的重要场所，可观的两地汇差也促使人民币回流套利；央行上周较大规模的干预动作，使离岸人民币流动性一度告竭，进一步增加离岸人民币存款成本，抬高做空离岸人民币的代价，抑制套利行为，从而方便央行稳定汇市。

人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘小涨，中间价调升继续引导市场稳定预期；而受央行出手调控境外机构在境内人民币存款准备金率，继续抑制投机影响，离岸CNHCNH=D3早盘大涨逾300点子，与在岸价差回到100点子以内，央行政策短期效果明显。

央行并称，此举建立了对跨境人民币资金流动进行逆周期调节的长效机制，是完善宏观审慎政策框架的一项重要措施，有助于抑制跨境人民币资金流动的顺周期行为；将继续稳步支持人民币跨境使用，促进贸易和投资的便利化，推动人民币国际化健康发展。

2014年12月，央行发布《中国人民银行关于存款口径调整后存款准备金政策和利率管理政策有关事项的通知》，规定将境外金融机构在境内金融机构存放纳入存款准备金交付范围，存款准备金率暂定为零。

为防范跨境套利，稳定外汇市场，央行和外管局此前已连续出手。路透稍早独家报导，央行对个别外资银行进行窗口指导，暂停其跨境及其参加行境内购售汇业务至今年3月底。同时，国家外汇管理局部分分局近日窗口指导辖内银行，要求加强银行代客售付汇业务监管，控制1月售汇总量，以加强企业和机构等蚂蚁搬家式购汇管理。

**对离岸市场影响待观察**

尽管市场对中国央行维稳CNH汇率的手段较为巧妙看法一致，但对收紧境外人民币杠杆对离岸市场发展影响则看法不一。

兴业银行首席经济学家鲁政委表示，海外对境内的贬值预期下，人民币回流过多，此次对境外金融机构境内存放收取准备金，有助于提高其回流套利成本，避免离岸利率持续畸高。

不过，中金报告认为，改变两地人民币存款准备金要求的差异，或许意味着收缩监管套利空间的开始，多少会对离岸市场的发展造成负面影响。

对此，一些外资机构人士亦担心，这或将影响离岸人民币市场。CNH市场在资金紧的时候，参与行会提高利率从境内吸引资金补充，由于现在CNH利率高，显示离岸闲置资金不会太多，此番新政则是从紧张的离岸市场提取资金，新缺口只能以继续提高CNH利率从境内吸引。

上周初离岸人民币CNH曾连续上演“V”字反攻行情，流动性紧张并导致离岸短期拆借利率频创记录新高，离岸人民币隔夜掉期隐含利率CNHONID=R周二曾一度触及纪录高位82%，不过周三起则开始出现持续回落，目前报0.274%。

路透此前分析认为，离岸人民币流动性严重不足状况估计只是权宜之计，若长期持续存在，两地利差巨大亦可能引发套利。这不仅会抬升境内利率，也会收紧流动性，央行货币政策有效性将遭遇考验。

海通证券债券团队此前亦曾发布报告指出，收紧离岸人民币流动性是短期权宜之计，过高的CNH利率也使持有人民币资产的多头蒙受损失。（完）