中国央行与欧洲央行完成双边本币互换操作测试 将按需即时启动互换

路透北京11月26日 - 中国央行周四表示，已完成与欧洲央行(ECB)的双边本币互换操作测试，资金最终提供给部分中国和欧元区商业银行，未来双方可根据需要即时启动互换操作。

央行网站公布新闻稿称，经双方友好协商，中国人民银行与欧洲中央银行分别于2015年4月和2015年11月进行了动用欧元和人民币资金的测试，两次测试均顺利完成，流程顺畅。

2013年10月，中国人民银行与欧洲中央银行签署了规模为3,500亿元人民币/450亿欧元的中欧双边本币互换协议，旨在为双边经贸往来提供支持，并维护金融稳定。

双边本币互换安排将为双方货币市场的进一步发展提供流动性支持，有利于贸易和投资的便利化，标志着中国人民银行与欧洲中央银行在货币金融领域的实务合作取得新的进展。（完）