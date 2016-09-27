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中国财经 | 2016年 9月 27日 星期二 16:22 BJT

中欧央行决定将双边本币互换协议有效期延长三年 规模维持不变

路透北京9月27日 - 中国人民银行称与欧央行签署补充协议，决定将双边本币互换协议有效期延长三年至2019年10月8日，互换规模仍为3,500亿元人民币/450亿欧元。

周二刊登在央行网站的新闻稿指出，中欧双边本币互换安排，将为双方金融市场的进一步发展提供流动性支持，有利于双边贸易和投资的便利化，标志着双方货币金融合作取得新进展。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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