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中国财经 | 2012年 9月 27日 星期四 16:35 BJT

央行称经济放缓在宏观调控预期之内

路透北京9月27日电---中国央行副行长刘士余周四称,中国经济形势总体平稳,经济放缓在宏观调控的预期之内.

其在北京出席一会议时表示,中国央行必须在稳增长和控通胀之间取得平衡.

中国经济二季度增速降至7.6%的逾三年低点,且已是连续六个季度放缓.中国央行今年以来已经两次降息、两次降准,近三个月则没有采取进一步行动,主要通过公开市场操作来调节市场资金面.(完)

--发稿 药朝清/张胜男; 审校 黄凯

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